Sauver la ferme : former le clergé du Heartland pour prévenir le suicide des travailleurs agricoles

LAKE BENTON, Minnesota (AP) – Avec des traces de neige inhabituellement abondantes en hiver, les agriculteurs étaient de l’aube au crépuscule début mai, plantant du maïs et du soja dans les champs du sud-ouest du Minnesota que beaucoup possèdent depuis des générations.

La menace de perdre des fermes familiales bien-aimées est une inquiétude croissante, affectant la santé mentale de nombreux agriculteurs et faisant craindre une nouvelle augmentation des suicides, comme lors de la crise agricole des années 1980. Une grande partie du stress provient de la dépendance à des facteurs largement indépendants de leur volonté – des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles aux coûts croissants de l’équipement en passant par les fluctuations du marché mondial qui peuvent anéantir les bénéfices.

« Vous seriez surpris du nombre de personnes souffrant de dépression. Les agriculteurs sont un groupe de personnes qui gardent les problèmes pour eux », a déclaré Bob Worth, un agriculteur de troisième génération près du hameau de Lake Benton, qui attribue à sa femme le mérite de lui avoir sauvé la vie lors d’un épisode de dépression dans les années 1980. « Plus vous en parlez, plus vous réalisez que cela peut être réparé. »

Des États comme le Minnesota et le Dakota du Sud offrent une formation sur la prévention du suicide au clergé – une présence cruciale et fiable dans l’Amérique rurale.

À Pipestone, la plus grande ville sur le chemin de terre de la ferme de Worth – avec 4 200 habitants et une douzaine d’églises – les pasteurs de trois paroisses luthériennes suivent le programme de prévention du suicide de quatre semaines que les départements de l’agriculture et de la santé du Minnesota ont lancé ce printemps.

« Je veux apprendre à aider. Cela pourrait être n’importe qui », a déclaré le révérend Robert Moeller, rappelant sa première prise de conscience du fléau du suicide chez les agriculteurs, lorsqu’un client dans le secteur de l’alimentation animale pour lequel il travaillait autrefois s’est suicidé.

Alors que les niveaux croissants de stress et d’anxiété affectent les Américains, des étudiants aux militaires, la dynamique est différente dans les terres agricoles, où les églises restent des points de rassemblement sociaux essentiels.

« Chaque famille agricole que je connais a une relation avec un lieu de culte », a déclaré Meg Moynihan, une productrice laitière du sud du Minnesota qui travaille sur des programmes de formation axés sur le clergé en tant que conseillère principale du département de l’agriculture de l’État.

La satisfaction évidente que les agriculteurs éprouvent à faire pousser des cultures et à élever du bétail pour nourrir le pays fait de la peur de ne pas pouvoir continuer à fonctionner un facteur clé de la détresse en matière de santé mentale.

« Il y a un sentiment de menace pour l’identité et l’héritage générationnel à travers le temps », a déclaré Sean Brotherson, professeur et spécialiste des sciences de la famille à la North Dakota State University. « Les gens traitent la ferme comme un membre de la famille – et le membre le plus ancien de la famille. »

Sous la pression financière, Keith et Theresia Gillie ont commencé à parler de trouver des emplois loin de sa ferme dans le nord-ouest du Minnesota.

« Je n’avais jamais réalisé qu’au milieu de nous quittions l’agriculture, c’était son identité », a déclaré Gillie, qui a retrouvé son mari mort depuis plus de 30 ans sur une route de gravier.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les taux de suicide des travailleurs agricoles masculins sont plus de deux fois supérieurs à la moyenne nationale. Plusieurs problèmes jouent un rôle, notamment l’isolement accru et les tensions familiales exacerbées pendant la pandémie, la difficulté des communautés rurales à trouver des conseils en santé mentale en personne ou à accéder à la large bande pour la télésanté, ainsi que les perturbations apportées par le climat. conditions météorologiques imprévisibles liées au changement, inflation et différends commerciaux internationaux.

Alors que l’âge moyen des agriculteurs approche de 60 ans, la pression de transmettre un héritage déterminant pour la vie aux nouvelles générations est un problème croissant, a déclaré Monica McConkey, spécialiste de la santé mentale en milieu rural sous contrat avec le département de l’agriculture du Minnesota.

Todd Sanderson, 61 ans, au volant de son tracteur et de sa planteuse, soit quelque 750 000 dollars de machines, à l’extérieur de Flandreau, dans le Dakota du Sud, a déclaré qu’il espérait qu’un neveu prendrait éventuellement la relève.

« C’est ce qui m’empêche de dormir la nuit, la transition », a-t-il déclaré. « Plus je suis stressé, plus je me tais. »

Sortir les agriculteurs de cette fière réserve est un grand défi, même pour le clergé, a déclaré le révérend Alan Blankenfeld, agent de liaison du ministère rural pour l’Église évangélique luthérienne du synode du Dakota du Sud en Amérique.

« Ils partageront à leurs conditions. Notre rôle n’est pas de conseiller, mais nous pouvons marcher avec eux », a-t-il ajouté.

De retour à Pipestone, la révérende Ann Zastrow de la First Lutheran Church, qui suit le cours de prévention en ligne du Minnesota, prévoit de rappeler à ceux qui luttent contre la santé mentale que « Dieu est toujours dans l’image ».

Dans de nombreuses familles d’agriculteurs, la foi et la lutte coexistent depuis longtemps. Le premier président du conseil luthérien, qui élève des agneaux de 500 brebis à l’extérieur de la ville, a déclaré qu’il se souvenait encore quand sa mère lui avait demandé de sortir les armes de la maison parce qu’elle s’inquiétait pour son père.

« Je me souviens de l’expression sur le visage (de mon père) quand ils ont vendu ses vaches », a déclaré Craig Thies alors que les agneaux nouveau-nés chancelaient autour de lui. « En réalité, ils sont comme vos enfants. Mais quelqu’un mange ce soir à cause de toi.

Se considérer comme faisant partie d’un plan de création crucial cimente la foi des agriculteurs, ce qui fait du clergé des sauveteurs potentiels lorsqu’il reçoit les bons outils.

« Un endroit où nous luttons au sein de l’église est que si nous traitons le suicide comme honteux, alors ils ne partageront pas qu’ils ne vont pas bien », a déclaré le révérend Kelly Ahola, un pasteur luthérien de la vallée de la rivière Rouge entre le Minnesota et le Dakota du Nord.

Pour l’un des 80 membres du clergé qui suivent le cours de formation du printemps, la révérende Jillene Gallatin, l’appel à la prévention est extrêmement personnel. C’est son pasteur qui l’a conduite à l’hôpital quand, à 15 ans, elle a tenté de se suicider un an après que sa mère se soit suicidée. Et c’est dans son église qu’elle a trouvé du réconfort au lieu du silence assourdissant et des yeux détournés ailleurs dans sa communauté.

« C’est un cadeau que nous pouvons apporter en tant qu’église, étant un endroit sûr », a déclaré Gallatin dans le sanctuaire de Grace Lutheran Church à Waseca, à environ une heure au sud de Minneapolis.

Plus tard ce jour-là, elle a visité la ferme laitière d’un membre de l’église qui appartient à la famille depuis les années 1870.

Il n’y avait pas un œil sec dans la pièce lorsque les proches ont discuté de la possibilité d’arrêter l’opération de traite, se souvient Jason Eldeen.

Mais ils ont persévéré, ce qui les place parmi les 1,3 % de travailleurs américains ayant un emploi direct à la ferme, selon les données 2023 du département américain de l’Agriculture.

« Quelle chance nous avons d’arriver à la ferme », a-t-il dit, alors que certaines des vaches tendaient la main pour lécher ses mains et celles de Gallatin sous le soleil printanier.

