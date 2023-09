Sauver des vies est l’objectif du nouveau centre d’action pour les jeunes du Downtown Eastside

Les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie auront accès à un nouveau centre d’intervention dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, offrant ce que le gouvernement dit être un soutien vital.

La ministre de la Santé mentale et de la Dépendance, Jennifer Whiteside, a déclaré vendredi aux journalistes que le personnel avait commencé à s’adresser aux jeunes en novembre dernier, mais que le centre situé au 786 Powell Street a maintenant été officiellement inauguré.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que les membres de l’équipe rencontraient des jeunes vulnérables dans les rues de Vancouver, établissaient des relations et les mettaient en contact avec des services, ainsi que distribuaient des fournitures et des produits de première nécessité pour réduire les méfaits, tels que des sacs de couchage et de la nourriture.

« Nous investissons dans des interventions comme celle-ci pour essayer d’atteindre les enfants et de fournir ces liens vraiment importants avec les soins de santé, le logement, et tous ces stabilisateurs dans leur vie qui sont un élément essentiel de l’intervention sur le chemin d’une dépendance. problème qui s’aggrave », a déclaré Whiteside.

« Cette équipe a eu un succès vraiment formidable jusqu’à présent. Ils ont accueilli 35 jeunes depuis novembre dernier et continuent de fournir des services à ces jeunes et vont faire de grandes choses à partir d’ici.

Le centre est géré par la Vancouver Coastal Health Authority. L’équipe de sensibilisation est passée de deux à huit, avec des membres comprenant des infirmières en santé mentale et en toxicomanie, des travailleurs auprès des jeunes, un défenseur des Autochtones et des travailleurs sociaux pour « fournir des services complets aux jeunes », a ajouté Whiteside.

Le ministère a déclaré qu’environ 75 pour cent des problèmes de santé mentale graves apparaissent avant l’âge de 25 ans, ce qui rend crucial que les jeunes aient accès à un soutien.

«(L’)augmentation du nombre de jeunes sans-abri dans cette région était très observable et a constitué un véritable signal d’alarme pour Vancouver Coastal (Health) qui a déclaré que nous devions intensifier nos efforts, faire quelque chose et intervenir», a déclaré Whiteside. « C’est le constat qu’ils rajeunissent qui m’a vraiment frappé. »

Emily Giguère, planificatrice clinique du VCH pour les services de toxicomanie chez les jeunes, a déclaré que même si l’équipe se concentre sur les jeunes âgés de 15 à 24 ans, les travailleurs ont remarqué une récente augmentation chez ceux âgés d’à peine 12 ou 13 ans.

« C’est en fait la population qui a considérablement augmenté ces dernières années », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

Whiteside a déclaré que les travailleurs de proximité établissent une relation avec les jeunes, encourageant ceux qui ont besoin de services « à ressentir une certaine confiance et à se sentir en sécurité lorsqu’ils accèdent à ces services ».

«C’est un élément vraiment clé. Cela commence toujours par la nourriture, cela commence par la dignité, cela commence par une relation.

Giguère a déclaré que rencontrer cette population dans la communauté est « fondamental » pour leur travail.

«Ils sont parfois difficiles à trouver. Ils n’ont peut-être pas d’adresse fixe ni de numéro de téléphone et se méfient souvent du système de santé », a-t-elle déclaré.

«Nous commençons par aller les voir et voir ce que nous pouvons faire pour vous aider dans votre environnement où vous vous sentez à l’aise, puis à un moment donné, vous viendrez peut-être ici où vous pourrez également accéder à d’autres services.»

Whiteside a déclaré qu’environ 80 pour cent des jeunes aidés par l’équipe de sensibilisation sont autochtones, c’est pourquoi des pairs autochtones font partie du personnel. Le nouveau bureau est également décoré de peintures murales réalisées par trois artistes salish de la côte, créant ce que le ministère appelle un « espace culturellement sûr ».

Bien que le centre pour les jeunes soit « le premier du genre » en Colombie-Britannique, Whiteside a déclaré que d’autres autorités sanitaires prévoient « d’étendre des programmes comme celui-ci ».

« Certes, le travail effectué ici et le type de protocoles, la manière dont ce service fonctionne, constituent des informations qui seront partagées au sein de l’autorité sanitaire afin que nous puissions mieux identifier ces besoins et voir où se trouvent les lacunes à combler. être comblé », a déclaré le ministre.

