Sauver des vies de la crise des surdoses en Colombie-Britannique, une salle de bain à la fois

Shannon Riley a passé près d’une décennie en mode survie, réagissant lorsque des personnes faisaient une overdose dans la salle de bain et les douches d’un centre d’accueil de San Francisco où elle travaillait comme infirmière.

«Nous devions souvent ramper sous les portes des cabines et faire sortir les gens», a déclaré Riley, maintenant éducateur clinique pour l’équipe d’intervention d’urgence et de prévention des surdoses de Vancouver Coastal Health.

“Et nous n’avons pas eu assez de temps pour penser qu’il y avait d’autres moyens de prendre soin de nous et de nos clients pour améliorer nos temps de réponse.”

Mais après la mort d’un ami proche d’une overdose de drogue toxique dans les toilettes d’un bar en 2007, Riley s’est rendu compte que de simples changements de conception pouvaient sauver des vies.

Personne ne savait que son amie, qui était active dans la réduction des méfaits, consommait à l’époque. Et lorsque d’autres personnes au bar ont réalisé qu’il avait disparu et ont appelé à l’aide, les premiers intervenants n’ont pas pu ouvrir la porte de la petite salle de bain parce que son corps tombé bloquait la porte battante vers l’intérieur.

“Si quelqu’un ne peut pas se mettre à quatre pattes et les retirer, ses chances de survie diminuent”, a déclaré Riley.

Avec l’approvisionnement en médicaments de plus en plus puissant et imprévisible de la Colombie-Britannique, inondé de fentanyl, de carfentanil et de benzodiazépines, il est possible de décider en quelques minutes si quelqu’un vit ou meurt après un empoisonnement à la drogue.

A Safer Bathroom Toolkit vise à aider les organisations à apporter des changements vitaux à leurs toilettes au milieu de la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique.

La boîte à outils, co-développée par Riley, aide les entreprises à évaluer les caractéristiques de sécurité de leurs toilettes et à s’assurer que le personnel est prêt à réagir aux incidents liés aux drogues toxiques.

Riley a déclaré que les bars et les clubs sont effectivement des sites de consommation sûrs pour l’alcool, mais qu’il n’y a “pas assez de sites de consommation sûrs .125.375 pour les personnes qui consomment de la drogue”.

“Et en attendant, nous devons créer des salles de bains plus sûres.”

Environ 50 personnes font une surdose dans les toilettes publiques chaque mois en Colombie-Britannique, selon les données de 2018 des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique, bien que toutes ces surdoses ne soient pas mortelles.

Les données du BC Coroners Service montrent que 16 personnes sont décédées dans les toilettes publiques jusqu’à présent cette année.

Cela représente environ 1% des 1 644 décès dus à des drogues empoisonnées en 2022 à ce jour. Le nombre est plus élevé cette année que l’an dernier.

Mais les changements physiques et technologiques peuvent réduire les temps de réponse et rendre les salles de bains plus sûres pour tout le monde.

Des conteneurs fermés pour aiguilles et des portes qui s’ouvrent vers l’extérieur sont essentiels, a déclaré Riley. Un bouton de panique que les gens peuvent utiliser pour appeler à l’aide, et des mesures pour bloquer l’espace entre les toilettes et le mur, où les gens peuvent se coincer s’ils perdent connaissance, peuvent également sauver des vies.

Les entreprises et les organisations doivent s’assurer que tous les membres du personnel disposent d’une clé universelle pour accéder aux toilettes et savent où sont conservés les kits de naloxone et comment les utiliser, a-t-elle ajouté.

Les solutions technologiques peuvent également aider. Le personnel peut être automatiquement averti si quelqu’un se trouve dans les toilettes pendant une période inhabituellement longue et les interphones peuvent permettre au personnel de surveiller quelqu’un.

Riley et une équipe de pairs et de chercheurs ont publié la boîte à outils en ligne le mois dernier et elle a déjà été visionnée plus de 2 000 fois.

« Il y a beaucoup de rapports et d’histoires importants, mais nous n’avons pas équipé les gens et les entreprises pour réagir », a déclaré Marilou Gagnon, experte en réduction des méfaits à l’école des sciences infirmières de l’Université de Victoria qui a collaboré avec Riley sur le projet.

“Les gens veulent aider, mais ils ne savent tout simplement pas quoi faire.”

De nombreuses personnes choisissent de consommer de la drogue dans les toilettes publiques parce qu’il s’agit d’espaces calmes, loin du risque d’être arrêté, a déclaré Gagnon.

Un article de 2016 de l’Université de Victoria a révélé que les toilettes publiques deviennent effectivement des sites de consommation lorsque les sites désignés ne sont pas accessibles.

Les sites de consommation supervisée et de prévention des surdoses sont principalement concentrés dans quelques endroits à Vancouver et à Victoria et ne sont pas disponibles pour les personnes vivant ailleurs dans la province, a noté Gagnon.

Pendant les années où Kali Sedgemore était sans abri, les toilettes publiques offraient la seule intimité qu’elles pouvaient trouver.

Si Sedgemore ne pouvait pas accéder au personnel, ils seraient obligés d’utiliser dans les ruelles, ce qui augmente les risques de blessures comme l’infection ou le bâillement de l’injection en raison de l’exposition aux éléments et du stress lié au fait d’être vu et arrêté.

“Une toilette est un endroit privé où être seul et être ma propre personne”, a déclaré Sedgemore, qui travaille maintenant comme pair travailleur en réduction des méfaits avec Vancouver Coastal Health et a co-développé la boîte à outils. “Être seul avec soi-même est important, et tout le monde mérite la dignité et l’accès à des toilettes.”

L’accès aux salles de bains à Vancouver a chuté pendant la pandémie, et de nombreuses entreprises considèrent que les garder fermées est un moyen d’éviter que les personnes ne consomment de la drogue et ne fassent une surdose à l’intérieur.

Il est frustrant que des personnes et des organisations se plaignent de la consommation de drogues ou de la miction et de la défécation en public, mais ne tiennent pas compte du peu de toilettes publiques disponibles à Vancouver, dit Sedgemore.

« C’est une tempête parfaite pour laisser les gens sans nulle part où aller », a déclaré Gagnon.

Certaines entreprises ont même installé des néons bleus à l’intérieur de leurs salles de bain, ce qui rend plus difficile la recherche d’une veine, pour dissuader les gens de consommer de la drogue à l’intérieur. Cela pousse les gens vers des endroits moins sûrs et rend plus difficile le nettoyage des salles de bains, a expliqué Gagnon, et peut également rendre difficile la navigation des personnes malvoyantes ou handicapées dans les salles de bains.

“C’est une réaction instinctive, ce n’est pas soutenu et ce n’est pas sûr”, a déclaré Gagnon. “C’est un bon exemple de ce qui se passe quand les gens ne savent pas quoi faire.”

Riley a reconnu que la réponse aux surdoses ne figurait pas dans la description de poste de nombreux employés de ces entreprises, mais a déclaré que les employeurs avaient la responsabilité d’équiper et de soutenir leur personnel pour répondre à la réalité de la crise des drogues toxiques.

« Comment donner à notre personnel tous les outils dont il a besoin pour être résilient et survivre à ces situations difficiles ? » demanda Riley. “Nous devons partager ce qu’ils peuvent faire au lieu de rester devant une porte verrouillée, se sentant impuissants après avoir appelé le 911.”

Et la consommation de substances dans les salles de bains ne va pas augmenter car elle est rendue plus sûre, a déclaré Sedgemore.

« Notre boîte à outils n’attire pas les toxicomanes », ont-ils déclaré. “Il s’agit davantage de montrer que l’on prend soin des personnes qui consomment de la drogue.”

