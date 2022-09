Sauver des vies avec des « opioïdes plus sûrs »

Les programmes d’approvisionnement plus sûrs sont basés sur le principe de la réduction des méfaits – que les surdoses, les infections et les autres conséquences de la dépendance aux opioïdes peuvent être évitées, sans exiger que les personnes qui abusent de drogues soient complètement abstinentes.

Les nouvelles découvertes proviennent d’un programme lancé en 2016 au London InterCommunity Health Centre. Il fournit aux clients des comprimés d’hydromorphone (Dilaudid), distribués quotidiennement, ainsi que de nombreux autres services, notamment des soins de santé primaires, le traitement d’infections telles que le VIH et l’hépatite C, des conseils et une aide au logement et à d’autres services sociaux.

Les chercheurs, dirigés par Tara Gomes, de Unity Health Toronto, ont examiné les données sur les 94 clients qui se sont inscrits au programme entre 2016 et mars 2019. Ils ont comparé 82 de ces personnes à 303 personnes diagnostiquées avec une dépendance aux opioïdes qui n’ont pas participé au programme. programme.

Selon l’étude, sur un an, les visites aux urgences et les hospitalisations ont diminué chez les clients du programme, alors qu’elles sont demeurées inchangées dans le groupe témoin. Et tandis que les clients avaient des frais de médicaments — couverts par le régime d’assurance-médicaments de l’Ontario — leurs coûts annuels de soins de santé en dehors des soins primaires ont chuté : d’environ 15 600 $, en moyenne, à 7 300 $.