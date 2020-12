Le court métrage Saving Chintu du réalisateur Tushar Tyagi aborde les thèmes des relations homosexuelles, de l’adoption d’un enfant et du VIH de manière assez efficace. Avec des acteurs comme Adil Hussain, Dipannita Sharma et Sachin Bhatt qui ajoutent des dimensions au film, Saving Chintu a un temps d’exécution captivant et savoureux.

Tyagi est convaincu que Saving Chintu fonctionnerait comme un déclencheur de conversation. Il a dit: «Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ces problèmes et beaucoup d’entre eux ne reconnaissent même pas la communauté dans son ensemble, et encore moins réalisent leurs problèmes. Quand ces films deviennent viraux dans les festivals de cinéma, ils sont soudainement sous les feux de la rampe, ils font parler les gens. Cela lance définitivement la conversation et les conversations d’aujourd’hui mèneront demain à une intégration pleine d’espoir. »

Une fin heureuse fonctionne pour Tyagi. Il a déclaré: «Cela s’inspire d’événements réels où j’ai fusionné deux histoires réelles, mais j’ai choisi de garder la fin heureuse, car je voulais faire un film plein d’espoir. Je voulais faire un film avec lequel les gens s’assoient pendant un moment, même après la fin du film et je voulais aussi que le film soit une source d’espoir pour beaucoup de gens de la communauté.

Tyagi semble optimiste quant à la campagne des Oscars du film. Il a déclaré: «Nous sommes tous prêts à commencer notre campagne pour les Oscars. Notre film a été repris par une société basée à Los Angeles. Au cours des dernières années, les gagnants des courts métrages en direct les ont traversés, alors nous avons vraiment hâte d’y être.