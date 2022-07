Sauvegarde d’Instagram après une panne mondiale

Instagram a connu une panne à travers le monde, des dizaines de milliers de plaintes sur Down Detector et Twitter jeudi a montré.

Les rapports sur Down Detector ont atteint plus de 23 400 à 13 h 48 PT après que la panne a apparemment commencé vers 13 heures, avec des centaines d’utilisateurs affluant vers Twitter – qui a connu sa propre panne plus tôt jeudi – pour se plaindre.

Tenter de lancer l’application sur mobile l’a fait planter instantanément, mais le site semblait être de nouveau opérationnel à 14h20 PT.

Le parent d’Instagram, Meta, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la cause de la panne.