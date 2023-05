Sauvegarde d’Instagram après une panne mondiale affectant des milliers d’utilisateurs

Pour plus d’histoires, visitez la section Tech and Trends page d’accueil.

L’Instagram de Meta Platform a été sauvegardé pour la plupart des utilisateurs, a annoncé la société dimanche, après la résolution d’un problème technique qui perturbait les services à des milliers de personnes.

« Plus tôt dans la journée, un problème technique a empêché certaines personnes d’accéder à Instagram. Nous avons résolu le problème le plus rapidement possible pour toutes les personnes concernées », a déclaré un porte-parole de Meta à Reuters.

La société n’a pas divulgué le nombre d’utilisateurs touchés par la perturbation. Le site Web de suivi des pannes Downdetector.com a montré plus de 100 000 incidents aux États-Unis, 24 000 au Canada et plus de 56 000 en Grande-Bretagne.

Plus de 180 000 utilisateurs ont signalé des problèmes d’accès à Instagram au plus fort de la panne.

Instagram était en panne pour certains utilisateurs dimanche vers 17h45 HNE, selon le site Web de suivi des pannes Downdetector.com. Le nombre de pannes a diminué à un peu plus de 7 000 rapports à 20 h 30 HNE.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d’état provenant de plusieurs sources, y compris des utilisateurs.