Nous sommes tellement excités! Nous sommes tellement excités!

Paon Sauvé par le gong le redémarrage a été renouvelé pour une deuxième saison, a annoncé le service de streaming de NBCU mardi matin, le 19 janvier. Cela signifie que les fans, nouveaux et anciens, retourneront à Bayside High pour 10 épisodes supplémentaires avec Mario Lopez, Elizabeth Berkley et tous nos nouveaux membres préférés de la distribution.

« Je suis ravi que Sauvé par le gong a été renouvelé. J’ai été époustouflé par tout l’amour pour la série et j’ai hâte d’y retourner et de faire plus d’épisodes », écrivain et producteur exécutif Tracey Wigfield a déclaré aujourd’hui dans un communiqué. « J’espère que nous resterons sur Peacock pendant de nombreuses saisons, puis dans 30 ans, quelqu’un redémarrera notre redémarrage et inventera le threeboot. »

En plus de Lopez et Berkley, la série repensée de Peacock met également en vedette un nouveau groupe de jeunes étudiants interprétés par Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Josie Totah, Alycia Pascual-Peña, Belmont Cameli et Dexter Darden.