Dustin Diamond a été hospitalisé par crainte d’avoir un cancer.

L’acteur de 44 ans, qui s’est fait connaître en jouant l’emblématique Screech dans Saved by the Bell dans les années 1990, se serait plaint de « douleur et inconfort généralisés ».

Les représentants de Dustin ont déclaré à TMZ qu’il avait été admis dans un hôpital de Floride, où il subissait des tests pour identifier la source de sa douleur.

Il y a des craintes pour l’acteur car sa famille a des antécédents de cancer, sa mère mourant d’un cancer du sein.

Il sera toujours lié à Saved by the Bell après avoir fait ses débuts avec le personnage, Samuel 'Screech' Powers dans Good Morning, Miss Bliss en 1988.







(Image: NBCUniversal via Getty Images)



Il a continué le rôle, basé au lycée fictif de Bayside, dans la série suivante Saved by the Bell.

Lorsque l’émission a redémarré, Saved by the Bell: The New Class, Screech était alors le directeur de l’école qu’il avait fréquentée.

Sa carrière a pris un tournant radical en 2006 lorsqu’il a sorti un spin-off pornographique, intitulé Screeched – Saved by the Smell.

Il a également forgé une carrière dans la télé-réalité, en jouant dans un certain nombre d'émissions de la série Celebrity Boxing de MTV à CelebrityBig Brother de CBS.







(Image: Getty)



Il a également rencontré d’autres célébrités lors de la Celebrity Championship Wrestling de Hulk Hogan.

Loin de l’écran de télévision, Dustin a été condamné en 2015 pour avoir poignardé un homme dans un bar le jour de Noël l’année précédente.

L’incident s’est produit après que sa fiancée Amanda Schutz ait eu une altercation avec une autre femme.

Il a été libéré prématurément de prison après avoir purgé trois mois de prison pour une condamnation pour conduite désordonnée, mais a ensuite été arrêté de nouveau après avoir violé les conditions de sa probation.

Il a ensuite été détenu à la prison du comté d’Ozaukee à Port Washington.

