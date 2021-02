Diamant de Dustin a perdu sa bataille contre le cancer du poumon.

Selon NBC News, le Sauvé par le gong star est décédée le lundi 1er février des suites d’un carcinome. Il avait 44 ans.

« Il a été diagnostiqué avec cette forme brutale et implacable de cancer malin il y a seulement trois semaines », a déclaré un représentant de l’acteur à Nouvelles NBC. «Pendant ce temps, il a réussi à se répandre rapidement dans tout son système; la seule miséricorde qu’il a montré était son exécution rapide et rapide. Dustin n’a pas souffert. Il n’a pas eu à mentir submergé de douleur. Pour cela, nous lui en sommes reconnaissants.

Lorsque la nouvelle de la bataille contre le cancer de Dustin a éclaté, son Sauvé par le gong les co-stars ne tardèrent pas à lui envoyer leurs meilleurs vœux.

Comme Mario Lopez Auparavant écrit sur Instagram, « Je me suis connecté avec Dustin plus tôt ce soir et bien que la nouvelle de son diagnostic soit déchirante, nous restons convaincus qu’il surmontera cela. Prier pour lui et sa famille et pour un prompt rétablissement. Que Dieu bénisse. »