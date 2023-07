Sauvé du débordement de Yamuna à Delhi, mais pas une goutte à boire

Des centaines de personnes évacuées des rives de Yamuna vivent sous un survol à Mayur Vihar, dans l’est de Delhi. Ils disent qu’ils n’ont ni nourriture, ni eau, ni toilettes. Les gens ont été invités à se déplacer lorsque le niveau de l’eau dans la rivière s’est élevé au-dessus de la marque de danger. Mais pendant toute une journée, ils n’ont reçu ni nourriture, ni eau, ni commodités, ont-ils déclaré.

« L’eau est arrivée une fois le matin, les enfants ont faim », a déclaré l’une des femmes, qui a été forcée de s’installer dans la rue.

« Il n’y a pas eu de nourriture ni d’eau… nous sommes juste assis ici… nous avons mangé pour la dernière fois hier matin, nous avons fait notre propre nourriture avec tout ce que nous avions », a déclaré l’un des hommes qui a réussi à récupérer un charpoy chez lui. .

La scène sur place est chaotique, avec des gens entassés dans un espace miteux avec leurs effets personnels dérisoires – des casseroles et des poêles et des vêtements qui sèchent sur des cordes.

Là où se trouvaient leurs huttes, l’eau a empiété. Il chevauche le seuil de ceux construits sur un terrain légèrement plus élevé. Environ un millier de personnes ont choisi de rester, du moins pour le moment. Mais on a vu des femmes faire leurs bagages pour pouvoir partir à tout moment.

L’ancien pont ferroviaire à deux niveaux a été fermé. Aucune voiture ne peut circuler en dessous ou les trains grondent au-dessus.

Le niveau d’eau dans la Yamuna a augmenté depuis hier alors que d’énormes quantités d’eau ont été libérées de l’Haryana. Dans un communiqué publié ce soir, le gouvernement de Delhi a déclaré que le niveau d’eau à Yamuna est désormais de 206,69 mètres. Le niveau de danger se situe à 205,33 mètres et le niveau d’évacuation à 206 mètres.

« Les personnes vivant dans des zones basses et qui devaient être évacuées à ce stade ont été évacuées et déplacées vers des endroits plus sûrs à plus haute altitude », indique le communiqué. « Des « Munadi » réguliers sont organisés pour sensibiliser les gens à la situation des inondations en déployant du personnel de police et des CDV à chacun de ces endroits et des avis sont émis pour que les gens se tiennent à l’écart de l’eau de la rivière », a-t-il ajouté.

Les ministres du Cabinet de Delhi Saurabh Bharadwaj, Gopal Rai et Raaj Kumar Anand ont passé en revue les mesures de secours prises par le gouvernement sur divers sites.

« Comme le niveau d’eau de la rivière Yamuna a dépassé le niveau de danger, les personnes vivant le long des berges sont évacuées vers des zones plus sûres. Des dispositions concernant des matelas et de la nourriture gratuite ont été prises par le gouvernement de Delhi », a déclaré M. Bhardwaj, cité par l’agence de presse. Appuyez sur Trust of India.

Le gouvernement a établi environ 2 700 centres/tentes, et environ 27 000 personnes se sont inscrites pour résider dans ces abris, selon un communiqué du gouvernement.

Les responsables du Delhi Boat Club, de la Municipal Corporation et du Yamuna Flood Board font des heures supplémentaires pour évacuer les gens.