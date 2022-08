Sauvé après que des plaisanciers se soient échoués sur le lac Okanagan

Si vous partez sur un lac local, faites attention aux changements de temps.

C’est le conseil de Vernon Search and Rescue, chargé par la GRC de Vernon North Okanagan le mardi 23 août, de localiser et de sauver un groupe qui s’était échoué sur le lac Okanagan.

“Notre équipage de bateau a répondu, a trouvé les sujets et les a ramenés à terre”, a déclaré VSAR sur sa page Facebook. “Il a fallu environ deux heures à notre équipe du début à la fin, mais la nuit a été beaucoup plus longue et plus humide pour nos flotteurs bloqués.”

La tempête de mardi soir, bien qu’elle ne soit pas prévue, pourrait être vue en train de se développer pendant plusieurs heures.

“Gardez un œil sur la météo et ayez la capacité de vous adapter aux changements”, a déclaré VSAR. “Si vous ne disposez pas de l’équipement, des compétences ou de l’expérience nécessaires pour réagir en toute sécurité à des changements inattendus, il est judicieux de proposer un plan différent.”

