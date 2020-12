Des avertissements de blizzard sont en vigueur dans le nord des plaines, où de fortes chutes de neige et des vents hurlants se combinent pour créer des conditions de voyage dangereuses.

De fortes pluies potentiellement inondables de 1 à 3 pouces sont prévues pour des parties du tiers oriental du pays la veille de Noël.

Le jour de Noël sera terriblement froid dans presque tout le tiers oriental du pays.

Une tempête tentaculaire et puissante qui jette déjà de fortes chutes de neige sur une grande partie du centre-nord des États-Unis vise l’Est et le Sud, menaçant de gronder les projets de vacances de millions d’Américains avant et le jour de Noël.

Des avertissements de blizzard sont en vigueur dans le nord des plaines, où de fortes chutes de neige et des vents hurlants se combinent pour créer des conditions de voyage dangereuses, a déclaré le National Weather Service.

Le service météorologique a déclaré que les refroidissements éoliens pourraient descendre à 35 degrés sous zéro plus tard mercredi dans les Dakotas, poussés par des rafales pouvant atteindre 65 mph. La profondeur de la neige peut atteindre jusqu’à 6 pouces; les accumulations les plus élevées se trouveront dans le centre-ouest du Minnesota.

La tempête, accompagnée d’un front froid, traversera ensuite la moitié est du pays la veille de Noël et le jour de Noël. Des fluctuations sauvages des températures sont également prévues – et un temps étrangement chaud sera suivi de certaines des températures les plus froides de la saison jusqu’à présent.

La tempête déclenchera « la veille de Noël par temps extrême » dans l’Est, a déclaré le météorologue d’AccuWeather Bernie Rayno. «Assurez-vous que vous êtes prêt pour ça», prévint-il.

De fortes pluies potentiellement inondables de 1 à 3 pouces sont prévues pour des parties du tiers est du pays la veille de Noël, a déclaré le service météorologique.

« Dans de nombreuses régions, la pluie devrait tomber sur un manteau neigeux profond et relativement frais du nor’easter la semaine dernière, exacerbant les craintes d’inondations car la pluie pourrait provoquer une fonte rapide des neiges », a déclaré le service météorologique. « Une autre préoccupation est le poids supplémentaire que la pluie pourrait mettre sur les toits des bâtiments qui restent recouverts de neige abondante. »

Vous rêvez d’un Noël blanc?:La tempête pourrait apporter de la neige, du froid pour certains

Les vents vont également hurler la veille de Noël à l’Est: « Les vents devraient souffler entre 50 et 60 mph sur une vaste zone allant de l’est de la Caroline du Nord au Maine », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Alex DeSilva.

Des vents aussi forts peuvent non seulement envoyer des poubelles et des décorations de Noël à travers les quartiers comme des projectiles dangereux, a déclaré AccuWeather, mais les arbres peuvent être renversés par les vents violents et présenter un risque pour les automobilistes et les piétons.

Pendant ce temps, les températures très froides derrière le front supporteront de la neige de plusieurs pouces sur les parties est de la vallée de l’Ohio et dans les Appalaches centrales de la veille de Noël au matin de Noël, a prédit le service météorologique.

Plus au sud, alors que le système se déplace vers l’est, de violents orages et des risques de tornades seront également possibles la veille de Noël en Floride, en Géorgie et dans les Carolines. La plus grande chance de violentes tempêtes et tornades se trouve dans l’est de la Caroline du Nord, a déclaré le Storm Prediction Center.

Alerte de chute d’iguane!:Le temps froid en Floride peut faire tomber les iguanes des arbres. Mais ils ne sont pas morts.

Le jour de Noël sera terriblement froid dans presque tout le tiers oriental du pays, à l’exception de la Nouvelle-Angleterre, qui sera exceptionnellement douce et humide. Les températures dans le Maine pourraient atteindre un sommet au milieu des années 50 à Noël, ce qui sera plus chaud que dans certaines parties de la Floride, a déclaré le service météorologique.

Le sud de la Floride pourrait voir les températures plonger dans les années 30 d’ici samedi matin, ce qui pourrait entraîner la chute d’iguanes étourdis par le froid des arbres, a déclaré le service météorologique.