Sautez de la viande une fois par semaine et regardez vos factures d’épicerie baisser

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Vous avez probablement déjà entendu l’expression “Lundi sans viande”. C’est une déclaration assez simple à comprendre : vous évitez de manger de la viande un jour par semaine pour améliorer votre nutrition. Mais se passer de viande une fois par semaine présente de nombreux avantages en plus de réduire votre risque de cancer, de maladies cardiaques et d’obésité – cela peut également profiter à votre portefeuille.

Je suis devenu végétarien à l’université pour les avantages environnementaux de la réduction de la consommation de viande, mais maintenant, en tant que diplômé avec un emploi à temps plein, le fait de ne pas avoir de viande m’a également aidé à économiser une tonne d’argent sur les courses. Avec prix du gaz élevé, inflation et augmentation des factures de services publics, il est important de trouver des moyens d’économiser dans la maison. Voici combien vous pouvez espérer économiser en vous passant de viande au moins un jour par semaine.

(Pour plus de conseils pour économiser, consultez combien vous pouvez économiser en achetant chez Costco, s’il est moins cher d’acheter des kits repas que de faire l’épicerie, si faire ses courses en ligne est moins cher qu’en magasin et combien vous pouvez économiser avec les services de streaming par rapport au câble.)

Qu’est-ce que le lundi sans viande ?

Le lundi sans viande n’est pas seulement une mode ou une phrase accrocheuse créée par des végétaliens ou des végétariens pour vous faire arrêter de manger vos plats préférés. Le lundi sans viande est en fait une initiative créée par le Centre pour un avenir vivable à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en 2003 pour répondre aux préoccupations de santé publique, d’écologie et de sécurité alimentaire mondiale. CLF déduit que réduire votre consommation de viande ou de produits d’origine animale, même un jour par semaine, peut protéger votre santé et votre nutrition personnelles, la santé mondiale et l’environnement.

CLF définit le “sans viande” comme la suppression de toute viande rouge, volaille ou fruits de mer un jour par semaine, chaque semaine. Ces repas à base de viande peuvent être remplacés par des repas à base de haricots, de lentilles, de légumes, de grains entiers et d’autres à base de plantes protéines.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un impact, des millions de personnes dans le monde ont opté pour des régimes qui suppriment la viande de façon permanente, soit en s’identifiant comme végétarien (quelqu’un qui ne mange pas de viande) ou végétalienune personne qui ne mange pas de viande, de produits d’origine animale ou de sous-produits d’origine animale (viande, volaille, poisson, fruits de mer, produits laitiers et œufs).

Heather Paul/Getty Images



Pourquoi se priver de viande ?

Selon CLF, le raisonnement est que “la consommation de viande aux États-Unis et dans le monde doit être considérablement réduite pour atténuer les effets du changement climatique sur la santé publique et l’environnement, en particulier dans les pays à revenu élevé”. Presque 14,5 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues à la production de viande et de produits laitiers, selon l’ONU Organisation alimentaire et agricole.

Le passage à un régime végétarien, végétalien ou largement à base de plantes peut réduire considérablement les émissions étant donné que l’impact climatique des aliments à base de plantes est généralement 10 à 50 fois inférieure à celle des produits animaux.

La viande est également généralement riche en graisses saturées et en cholestérol, et de nombreux problèmes de santé chroniques sont liés à une consommation plus élevée de produits d’origine animale, en particulier de viande rouge. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit couper la viande pour avoir une alimentation plus saine, mais en moyenne, les Américains mangent plus de viande que ce qui est recommandé par les experts de la santé. En fait, les Américains mangent plus de 1,5 fois les besoins quotidiens moyens en protéines et plus de trois fois la moyenne mondiale de consommation de viande, selon CLF.

Remplacer simplement les viandes par des légumes, des fruits, des grains entiers et des protéines végétales, telles que des noix et des légumineuses, atténuera les problèmes alimentaires. Pour obtenir des conseils sur la façon de faire l’épicerie, ce sont les fruits et légumes les moins chers que vous pouvez acheter en ce moment. De plus, voici Conseils pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps.

photos d’été/Getty Images



Combien pouvez-vous réellement économiser en ne mangeant pas de viande ?

Bien que de nombreuses personnes pensent que l’achat de produits frais fera sauter la banque, les protéines végétales et les régimes sans viande ont tendance à être moins chers et offrent plus de bienfaits pour la santé que la viande. Pensez-y plutôt que d’acheter pour le dîner, vous pourriez passer avec et faire une salade pour beaucoup moins cher.

La viande par livre est nettement plus chère que les fruits et légumes par livre. Sur la base des prix alimentaires actuels aux États-Unis, 1 livre de boeuf coûte 6,19 $ et 1 livre de poulet coûte 5,25 $tandis que les fruits et légumes coûtent environ 1 à 2 dollars par livre.

Prix ​​moyen au détail des aliments (par livre) Article Prix ​​(à partir d’octobre 2022) Riz blanc 0,963 Spaghettis et macaronis 1.349 Bananes 0,634 Oranges navel 1,73 Laitue romaine 3.138 Tomates 1.974 Fraises 3.108 Citrons 2.09 Pommes de terre 0,991 Une douzaine d’oeufs 3.419 Boeuf haché maigre 6,68 Contrefilet 10.496 Rôti de paleron 6,73 Bacon tranché 7.608 Côtes de porc 4.492 Jambon désossé 5,65 Poitrine de poulet 4,67 Cuisses de poulet 2.013

Comme vous pouvez le voir à partir des informations du tableau ci-dessus, — tiré du Bureau américain des statistiques du travail — la viande, la volaille, le poisson et les œufs sont plus chers que les produits frais.

Une enquête menée auprès de plus de 1 000 Américains par Guy sous vide a constaté qu’environ 1 personne sur 4 qui consomme de la viande ne pensait pas qu’un régime à base de plantes était une alternative moins chère. Cependant, les personnes suivant un régime sans viande ont dépensé en moyenne 23 $ de moins en nourriture chaque semaine. De plus, ce nombre peut augmenter considérablement pour ceux qui achètent des viandes sans nitrate, sans OGM ou biologiques.

En utilisant ce chiffre, si vous coupez de la viande, vous pourriez économiser 1 196 $ au cours d’une année.

Bien que vous n’économisez pas autant en ne coupant la viande qu’une fois par semaine, chaque geste compte. Pour en savoir plus sur les régimes à base de plantes, lisez notre guide sur les avantages et les inconvénients d’un mode de vie végétalien, et comment retirer la viande de votre alimentation en toute sécurité. Vous pouvez également consulter le meilleurs services de livraison de repas végétariens et végétaliens.

Plus de trucs et astuces de cuisine pour économiser de l’argent