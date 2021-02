Un entrepreneur en technologie, déterminé à vivre 180 ans, affirme que ses stratégies bizarres seront bientôt aussi populaires que les téléphones portables. Dave Asprey croit fermement que l’une des clés pour vivre plus longtemps est de sauter le petit-déjeuner. Le gourou américain du style de vie a affirmé qu’il pouvait « au moins » vivre jusqu’en 2153 en utilisant une variété de techniques, y compris une chambre froide de cryothérapie assise et le jeûne intermittent. Le millionnaire de 47 ans a inventé le terme «Biohacking» pour détailler ses méthodes de retour en arrière de l’horloge biologique. Dans un effort pour survivre aussi longtemps, Dave a dépensé plus de 1 000 000 $ en hacks et techniques pour améliorer le fonctionnement général de son corps. Il fait retirer des parties de sa moelle osseuse pour réinjecter ses propres cellules souches dans son corps.

Apparaissant sur ITV est ce matin aujourd’hui, il a rejoint l’hôte Holly Willoughby pour une conversation virtuelle. Holly a demandé à Dave pourquoi il voulait vivre si longtemps, ce à quoi il a répondu qu’en tant que personne curieuse, il sent qu’il y a beaucoup de choses dans le monde qui peuvent être réparées et améliorées qu’il pense ne pas encore avoir fait. Dave a confirmé que certaines des choses dont il veut être le pionnier sont chères. Cependant, il existe d’autres moyens gratuits comme le jeûne.

Dave a également émis l’hypothèse qu’après avoir appliqué ses méthodes pour une vie plus longue, les personnes de moins de 40 ans seront « heureuses et très fonctionnelles » à plus de 100 ans. Il a déclaré qu’il ne sera pas le seul car sa femme «fait la course pour atteindre 180 ans». En comparaison avec d’autres, Dave s’est préparé à beaucoup moins d’inflammation en contrôlant ce qu’il mange et comment il dort, en plus de plusieurs autres traitements anti-âge. ils sont jeunes. Avec l’âge, les cellules souches du corps s’épuisent, alors il opte pour des moyens qui lui donnent plus de cellules souches.

Dave suit également la cryothérapie, également connue sous le nom de thérapie par le froid. Il s’agit d’utiliser de basses températures pour traiter une variété de lésions tissulaires. Il prend également des douches froides depuis plus de dix ans. Dave utilise une autre technique pour vivre une longue vie connue sous le nom de jeûne intermittent. Cela implique de contrôler le nombre de fois que l’on mange des repas pour créer des périodes de jeûne sur une certaine période. Selon Dave, cela aide à prévenir les maladies car les périodes de jeûne permettent à son corps de se «réparer» sans digérer les aliments.