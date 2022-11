Sauter des repas est l’une des pires choses pour votre santé mentale. Ce qu’il faut savoir

Nous y avons tous été. Une journée complète de courses nous échappe et nous oublions de manger. Ou, nous sautons intentionnellement l’heure des repas pour essayer de perdre du poids. Quelle que soit la raison, sauter des repas peut faire plus de mal à votre corps et à votre esprit que vous ne le pensez. Parlons des raisons pour lesquelles ne pas manger pourrait nuire à votre bien-être mental.

5 raisons pour lesquelles sauter des repas nuit à votre santé mentale

Notre nutrition affecte bien plus que notre corps physique. La recherche montre que sauter des repas est lié à l’anxiété et des symptômes de dépression chez les personnes âgées. Voici les raisons courantes pour lesquelles sauter des repas peut être nocif pour votre santé mentale.

Cela impacte votre humeur

Selon l’École de santé publique de l’Université du Michigan, sauter un repas peut causer votre glycémie à s’effondrer et entraîner des sautes d’humeur. Une autre étude publié par Cambridge University Press ont montré que les personnes qui sautaient des repas étaient plus susceptibles de développer des troubles de l’humeur. Plus précisément, l’étude suggère que retarder le petit-déjeuner peut avoir de graves conséquences sur votre humeur à long terme. Manger régulièrement tout au long de la journée est généralement meilleur pour votre humeur que de sauter votre premier repas pour réduire votre apport calorique ou accélérer votre routine matinale.

Cela pourrait réduire votre capacité de concentration

Votre cerveau a besoin de calories pour bien fonctionner. Comme le souligne la Western Oregon University, la le cerveau utilise 20% des calories que vous consommez chaque jour, alors qu’elles ne représentent que 2 % de votre poids corporel. Lorsque vous ne mangez pas assez, les fonctions cognitives allant de attention à la résolution de problèmes commencer à souffrir. Votre capacité de concentration peut également être affectée par le fait de sauter des repas.

Signes d’un manque de concentration peut inclure le sentiment d’avoir un “brouillard cérébral”, la perte de vos capacités de mémoire à court terme, la difficulté à vous souvenir où se trouvent les choses et l’incapacité de terminer les tâches dans un délai normal. Manger régulièrement peut vous permettre d’éviter un marasme l’après-midi et de rester concentré sur les tâches à accomplir.

Symptômes d’anxiété et de dépression plus élevés

Sauter des repas peut être un déclencheur d’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale. Dans une étude sur des adolescents, les chercheurs ont constaté que les jeunes qui sautaient le petit-déjeuner étaient plus susceptibles de déclarer éprouver du stress et des humeurs dépressives. S’il est peu probable que sauter un seul repas cause des problèmes à long terme, la nourriture et la dépression peuvent être liées si vous avez l’habitude de sauter des repas.

Ne pas manger suffisamment peut également entraîner de l’anxiété. Une autre étude ont constaté que 62 % des personnes identifiées comme étant au régime extrême souffraient de dépression et d’anxiété. Si vous réduisez les calories pour d’autres bienfaits pour la santé, assurez-vous de manger suffisamment pour donner à votre corps un flux constant des nutriments dont il a besoin.

Cela pourrait entraîner des troubles de l’alimentation

Ne pas prendre de petit-déjeuner de temps à autre ne signifie pas que vous souffrez d’un trouble de l’alimentation ou que vous en développerez un. Cependant, sauter intentionnellement des repas à plusieurs reprises peut vous exposer à un risque plus élevé de développer un trouble de l’alimentation. Selon Meilleure aidesi vous commencez à chercher des raisons de sauter un repas, vous voudrez peut-être parler à un professionnel de la santé mentale.

Les personnes qui sautent trop de repas risquent de anorexiequi se caractérise par le fait de manger le moins possible, ou orthorexie, qui consiste à se créer des règles alimentaires strictes. Envisagez de parler à un professionnel et de limiter les déclencheurs comme les médias sociaux, qui pourraient aggraver vos pensées négatives sur l’alimentation et la taille corporelle.

Conseils pratiques pour éviter de sauter des repas

Il peut être difficile de manger selon un horaire strict lorsque la vie est si imprévisible. Pourtant, il est important de savoir que vous méritez de manger, quoi qu’il arrive, et que votre corps a besoin de carburant pour fonctionner correctement. Parlons de quelques façons de donner la priorité aux aliments afin d’être moins susceptible de sauter des repas et d’éprouver du brouillard cérébral, de l’anxiété et d’autres effets secondaires.

Planifiez vos repas à l’avance : Si c’est la commodité qui vous empêche de déjeuner tous les jours, un horaire de préparation des repas peut vous aider. Vous pouvez commencer par préparer suffisamment de nourriture le dimanche soir pour déjeuner toute la semaine. Ou établissez un horaire pour les jours où vous mangerez à la maison et les jours où vous mangerez à l’extérieur. Cela élimine une partie du stress lié à la planification des repas le jour même.

Si c’est la commodité qui vous empêche de déjeuner tous les jours, un horaire de préparation des repas peut vous aider. Vous pouvez commencer par préparer suffisamment de nourriture le dimanche soir pour déjeuner toute la semaine. Ou établissez un horaire pour les jours où vous mangerez à la maison et les jours où vous mangerez à l’extérieur. Cela élimine une partie du stress lié à la planification des repas le jour même. Gardez des collations à portée de main : Essayez de garder des barres protéinées ou des collations à portée de main. Bien que les collations ne soient pas exactement la même chose que de manger un repas, elles peuvent vous aider jusqu’à votre prochain repas.

Essayez de garder des barres protéinées ou des collations à portée de main. Bien que les collations ne soient pas exactement la même chose que de manger un repas, elles peuvent vous aider jusqu’à votre prochain repas. Réglez un minuteur sur votre téléphone : En cas de doute, restez simple. Réglez une minuterie sur votre téléphone qui vous rappelle de manger toutes les trois à quatre heures. Au fil du temps, votre corps commencera à vous rappeler quand l’heure du repas approche. Vous pouvez régler les minuteries selon vos besoins en fonction de votre emploi du temps quotidien.

En cas de doute, restez simple. Réglez une minuterie sur votre téléphone qui vous rappelle de manger toutes les trois à quatre heures. Au fil du temps, votre corps commencera à vous rappeler quand l’heure du repas approche. Vous pouvez régler les minuteries selon vos besoins en fonction de votre emploi du temps quotidien. Simplifiez les repas : En parlant de simplicité, vous n’avez pas besoin d’être un chef gastronomique tous les soirs de la semaine. Vous sautez peut-être des repas parce que la pensée de la préparation des repas est trop écrasante. Vous pouvez commencer avec des recettes simples à un pot.

En parlant de simplicité, vous n’avez pas besoin d’être un chef gastronomique tous les soirs de la semaine. Vous sautez peut-être des repas parce que la pensée de la préparation des repas est trop écrasante. Vous pouvez commencer avec des recettes simples à un pot. Avoir un partenaire responsable : Il peut être utile de trouver un ami ou un membre de la famille sur qui s’appuyer. Demandez à votre conjoint ou ami de vous envoyer un SMS vers midi pour savoir si vous avez déjeuné. Lorsque nous nous sentons responsables devant une source extérieure, nous pouvons souvent nous motiver à changer une mauvaise habitude mieux que lorsque nous y travaillons seuls.

Il peut être utile de trouver un ami ou un membre de la famille sur qui s’appuyer. Demandez à votre conjoint ou ami de vous envoyer un SMS vers midi pour savoir si vous avez déjeuné. Lorsque nous nous sentons responsables devant une source extérieure, nous pouvons souvent nous motiver à changer une mauvaise habitude mieux que lorsque nous y travaillons seuls. Faire la cuisine amusement: Parfois, nous considérons la cuisine comme une tâche intimidante, mais il existe des moyens de la rendre plus agréable. Vous pouvez écouter votre musique préférée tout en préparant votre plat préféré. Si vous avez un partenaire, vous pouvez en faire une soirée de rendez-vous.

Parfois, nous considérons la cuisine comme une tâche intimidante, mais il existe des moyens de la rendre plus agréable. Vous pouvez écouter votre musique préférée tout en préparant votre plat préféré. Si vous avez un partenaire, vous pouvez en faire une soirée de rendez-vous. Souscrivez à une livraison de kit repas service: Si la cuisine n’est pas votre truc ou si vous n’avez pas le temps. Un service de livraison de kits de repas est un excellent moyen de se faire livrer des repas savoureux et nutritifs directement à votre porte.

