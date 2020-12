Des chercheurs travaillant dans le plus grand observatoire solaire du monde ont partagé une image de test montrant la surface du soleil avec des détails sans précédent, avec d’autres à venir alors que notre étoile entre dans une période d’activité record.

L’image nouvellement publiée a été prise par le télescope solaire Daniel K. Inouye (DKIST) à Hawaï, qui est toujours en construction. Elle a été prise le 28 janvier 2020 et est la plus détaillée jamais capturée par l’humanité.

© NSO / AURA / NSF





« L’image des taches solaires atteint une résolution spatiale environ 2,5 fois plus élevée que jamais auparavant, montrant des structures magnétiques aussi petites que 20 km (12 miles) à la surface du soleil, » a déclaré l’astronome Thomas Rimmele de l’Observatoire solaire national de la National Science Foundation.

Chacune des « échelles » autour de la tache solaire elle-même est en fait une cellule de convection – des zones d’environ 1500 km (932 miles) de diamètre, avec du plasma chaud en éruption du centre qui se refroidit ensuite en s’écoulant vers l’extérieur, créant ainsi un effet structuré autour de la périphérie du tache solaire elle-même.

La tache solaire, quant à elle, est une zone où le champ magnétique du soleil gagne une force extraordinaire, perturbant l’activité normale des cellules de convection et empêchant les éruptions de plasma d’éclater, maintenant une température plus fraîche et donc une apparence plus sombre.

L’interaction de ces lignes de champ magnétique changeantes peut également créer des éruptions solaires et des éjections de masse coronale, qui peuvent interférer avec la vie ici sur Terre, étant donné les grandes quantités d’énergie et de rayonnement libérées.

Ces événements peuvent interrompre l’activité des satellites, les systèmes de navigation et même mettre hors ligne les réseaux électriques dans de rares cas. La surveillance de ces types d’activité solaire est donc extrêmement importante, et l’immense détail des images capturées par DKIST lors de sa seule phase de test est déjà extrêmement prometteur.

© NSO / AURA / NSF





L’image capture une zone de 16000 km (10000 miles) de diamètre, ce qui signifie que la Terre entière (qui a un diamètre de 12 756 km, ou 7926 miles) pourrait tenir à l’intérieur.

Le système solaire entre actuellement dans une période d’activité solaire accrue, qui se produit tous les 11 ans environ, marquée par une augmentation significative des éruptions solaires et des taches solaires.

Ce nouvel observatoire solaire puissant nous permettra de suivre l’un de ces cycles comme jamais auparavant dans l’histoire de notre civilisation.

