Saurez-vous repérer une girafe sur cette photo ?

Les gens n’aiment rien de plus qu’une illusion d’optique hallucinante. Il existe plusieurs illusions sur les réseaux sociaux qui testent vos capacités d’observation. Dans une illusion similaire, les gens doivent trouver une girafe cachée dans la jungle. Il y a aussi un délai de 20 secondes pour trouver cette girafe.

Au premier coup d’œil, vous remarquez une jungle avec beaucoup d’arbres et d’herbe tout autour. Il semble presque impossible de trouver une girafe cachée au milieu de cette verdure. Le positionnement de la girafe a rendu difficile sa recherche. Quelques conseils peuvent rendre la tâche un peu facile.

Le premier indice est que la girafe se tient derrière un arbre. La longueur de son cou est plus longue qu’un arbre. C’est l’un des indices solides qui peuvent vous aider à localiser facilement la girafe.

Pourtant, si certains utilisateurs trouvent cela difficile, il y a un autre indice. Les utilisateurs peuvent trouver une girafe dans le coin de l’image. Il a été placé d’une manière délicate donnant une ressemblance à une partie d’un arbre.

Une illusion d’optique similaire a circulé sur Internet il y a quelque temps. Six animaux y étaient cachés. Seulement 17% des personnes pourraient réussir à résoudre cette illusion. Il y a un paysage dans cette illusion qui comprend des montagnes, des prairies, des arbres et quelques arbustes. Une instance aléatoire ne révélera rien. Une observation plus attentive révèle que 6 animaux, à savoir un chameau, un crocodile, un cerf, un serpent, un papillon et un lapin vert sont dans cette illusion.

Le crocodile est camouflé contre l’arbre de gauche. Une observation minutieuse des montagnes révélera un chameau essayant de manger des fruits de l’arbre. Le cerf est caché contre un arbre et de l’herbe. Le papillon est dissimulé dans le patch fleuri. Les serpents peuvent être localisés dans l’herbe.

Parmi ces 6 animaux, les utilisateurs ont eu du mal à repérer le lapin vert.

