Saurav Ghosal remporte la médaille de bronze historique en squash

Le meilleur joueur de squash indien, Saurav Ghosal, a décroché le bronze du simple messieurs aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, mercredi.

L’Indien classé numéro un a battu James Willstrop 11-6, 11-1, 11-4 pour remporter la première médaille de bronze de l’Inde en simple de squash au CWG depuis l’ajout de ce sport en 1998.

Saurav Ghosal dominait dès le départ alors qu’il prenait en charge le match avec des mouvements rapides et des tirs puissants sur toute la ligne. Il s’est assuré de ne pas commettre les mêmes erreurs lors de sa défaite en demi-finale lors du match pour la troisième-quatrième place.

Après la victoire, Saurav a grimpé sur les gradins pour partager le moment avec les membres de sa famille dans la foule.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Ghosal, classé numéro 15 mondial, a battu Shamil Wakeel du Sri Lanka 11-4, 11-4, 11-6 au premier tour, a battu David Baillargeon du Canada 11-6, 11-2, 11-6 au deuxième tour. En quart de finale, il s’est remis d’une défaite au deuxième set pour vaincre l’Écossais Greg Lobbon 11-5 8-11 11-7 11-3.

Mais en demi-finale, il avait perdu contre le Néo-Zélandais Paul Coll 9-11, 4-11, 1-11.

Ghosal, 35 ans, de Kolkata est devenu le premier joueur indien à revendiquer une place dans le top 10 mondial lors de la campagne 2018-19.

Le défunt père de James Willstrop, le légendaire Malcom Willstrop, était l’entraîneur de Saurav.

L’Indienne Sunayna Kuruvilla a battu la Guyane Fung-A-Fat lors de la finale du squash féminin au plateau unique au CWG 2022 mercredi. Sunayna a battu son adversaire guyanais 11-7, 13-11, 11-2 dans ce qui s’est avéré être une victoire confortable pour la joueuse de squash de 23 ans.

La paire de double mixte composée du vétéran Joshna Chinappa et de Harinder Pal Singh Sandhu s’est qualifiée pour les pré-quarts de finale. L’immensément expérimentée Chinappa et son partenaire Sandhu ont battu Yeheni Kuruppu et Ravindu Laksiri du Sri Lanka 8-11 11-4 11-3. Les Indiens ont été un peu fragiles au début et ont fini par concéder le premier match.

L’Inde a déjà remporté une médaille de bronze en haltérophilie lors du Jour 6 du CWG 2022, avec Lovepreet Singh Men’s 109 kg soulevant un total de 355 kg – 163 kg en arraché, 192 kg en épaulé-jeté.

Le total de médailles de l’Inde est maintenant de 14 – cinq d’or, quatre d’argent et cinq de bronze.

(Avec les contributions des agences)

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici