Saurav Ghosal perd une bataille épique pour le championnat du monde avec le n ° 1 mondial Diego Ellias

Le meilleur joueur de squash indien Saurav Ghosal a perdu une bataille exténuante de cinq matchs contre le numéro un mondial Diego Ellias en pré-quarts de finale du championnat du monde ici.

Ghosal, qui a atteint pour la dernière fois les quarts de finale du premier événement il y a quatre ans, a même eu quelques balles de match avant de perdre 11-9 11-4 6-11 3-11 10-12 lors d’un marathon dimanche soir.

Ghosal a gaspillé un avantage de 2-0 pour concéder les deux matchs suivants pour faire entrer le match dans le match décisif. Le joueur de 36 ans n’a pas pu convertir les points cruciaux et c’était le match de n’importe qui à 10-10 lors du cinquième match.

Cependant, l’Indien a commis une erreur directe pour porter le score à 10-11 avant que le joueur péruvien ne termine le match.

Elias, 10 ans plus jeune que Ghosal, a fait l’éloge du vétéran indien après un concours de sape d’énergie. Ghosal avait disputé son premier championnat du monde en 2005 et a été le porte-flambeau du squash indien au cours des deux dernières décennies.

« Saurav jouait très bien au squash depuis le début. Il avait un bon plan de match contre moi et je n’arrivais pas à le comprendre au début. Cela m’a pris quelques matchs et je suis simplement très heureux d’avoir pu m’en remettre car j’avais beaucoup de pression et je n’ai pas commencé de la meilleure façon.

« Je ne bougeais pas très bien. Je pense que je peux améliorer beaucoup de choses pour le prochain match et juste être beaucoup plus agressif. J’espère que je bougerai mieux dans le prochain », a déclaré Ellias.

Ghosal et Ellias ont eu des batailles intenses au fil des ans. L’Indien classé 16e avait étiré Ellias à cinq matchs même au Tournoi des Champions à New York l’année dernière.

La dernière victoire de Ghosal contre la star péruvienne remonte à 2016.

Mahesh Mangaonkar, Ramit Tandon et le qualifié Abhay Singh avaient perdu leurs matchs du premier tour.

La seule femme indienne dans le tableau du simple, Joshna Chinappa, avait subi une défaite au premier tour face à l’Américaine Olivia Clyne.

