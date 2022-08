Saurav Ghosal et Dipika Pallikal se qualifient pour les quarts de finale du double mixte

Les têtes de série Dipika Pallikal et Saurav Ghosal se sont qualifiées pour les quarts de finale du double mixte avec une victoire clinique de 11-8, 11-4 contre la paire galloise d’Emily Whitlock et Pater Creed aux Jeux du Commonwealth ici jeudi.

La combinaison du coup droit puissant de Pallikal et du revers habile de Ghosal s’est avérée trop bonne pour le duo du Pays de Galles. Le premier match a été intensément disputé avec des équipes verrouillées à 6-6. Avec quatre joueurs sur le terrain, les arbitres ont également eu beaucoup de mal à statuer sur les appels de non-let et de coup.

Alors que l’Inde menait 3-4, un coup a été accordé à l’opposition et Pallikal n’en a pas semblé ravi. Le coup droit de Pallikal était encore plus meurtrier lors du deuxième match. De 2-2, les Indiens ont pris une avance de 9-4 et Pallikal a frappé un coup droit gagnant pour terminer le travail.



Ghosal a également eu un printemps dans ses pas un jour après avoir créé l’histoire en remportant la toute première médaille en simple pour l’Inde dans l’histoire du CWG. Les Indiens ont remporté le titre mondial en double plus tôt cette année et devraient remporter l’or ici.

Plus tôt jeudi, Anahat Singh et Sunayna Kuruvilla ont participé aux pré-quarts de finale du double féminin. Anahat et Sunayna, qui participent tous deux au CWG pour la première fois, ont battu Yeheni Kuruppu et Chanithma Sinaly 11-9, 11-4 en huitièmes de finale.

L’adolescente de Delhi Anahat, qui a également remporté une manche en simple féminin, a frappé quelques gagnants nets dans le match. Un test plus difficile attend Anahat et Sunayna en pré-quarts de finale alors qu’ils affronteront les Australiennes Donna Loban et Rachael Grinham. Abhay Singh et Velavan Senthilkumar ont également enregistré une victoire consécutive contre Luca Reich et Joe Chapman des îles Vierges britanniques pour participer aux pré-quarts de finale du double masculin.

Le duo expérimenté de double mixte composé de Joshna Chinappa et Harinderpal Sandhu a cependant subi une défaite 8-11, 9-11 en huitièmes de finale contre les Australiennes Donna Lobban et Cameron Pilley. Joshna et Pallikal sont les championnes du monde en titre du double féminin et devraient remporter leur deuxième médaille d’or dans l’histoire du CWG. Mercredi, Ghosal est entré dans l’histoire en devenant le premier Indien à remporter une médaille en simple au CWG.

