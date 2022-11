Saupoudrer de neige fraîche sur Kelowna, Lake Country

Les températures augmenteront jusqu’au vendredi 25 novembre, avec un maximum de 5 ° C

Les résidents de Kelowna se sont réveillés avec une fine couche de neige ce matin.

De une à quatre heures du matin, des averses ont saupoudré Kelowna et Lake Country d’une pincée de neige.

Des chutes de neige sont attendues au cours des deux prochains jours, selon Environnement Canada.

Mardi, Kelowna connaîtra des périodes de neige d’environ 5 centimètres.

La température devrait augmenter progressivement tout au long de la semaine de travail, passant d’un maximum de -2 ° C le lundi à un maximum de 5 ° C le vendredi.

De faibles averses sont attendues au cours du week-end.

