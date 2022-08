Saumya Tandon lève des fonds pour Deepesh Bhan, acteur de Bhabiji Ghar Par Hain, afin d’aider sa famille

Le mois dernier, l’acteur de Bhabiji Ghar Par Hain Deepesh Bhan, qui est devenu familial avec son rôle de Malkhan, est décédé à l’âge de 41 ans des suites d’une hémorragie cérébrale. Sa disparition soudaine avait attristé ses coéquipiers et ses fans. Maintenant, Saumya Tandon, qui a joué Anita Mishra dans la sitcom, a collecté des fonds pour aider à réaliser le rêve de sa défunte co-vedette.

Dans une vidéo, Saumya a parlé de Deepesh et de la façon dont il a toujours rêvé de construire sa propre maison. Elle a mentionné que Deepesh avait contracté un prêt pour réaliser son rêve et maintenant qu’il est parti, elle a demandé à ses fans de donner tout type de montant qui aidera sa femme et sa famille à rembourser le prêt immobilier.

Après s’être entraîné au gymnase, Deepesh s’était effondré en jouant au cricket le samedi 13 juillet matin et avait été déclaré mort à son arrivée par les autorités hospitalières. Son coéquipier Aasif Sheikh avait précédemment partagé que Deepesh était allé au gymnase vers sept heures du matin et s’était arrêté pour jouer au cricket dans l’enceinte de son immeuble à Dahisar. Il a lancé un over, s’est baissé pour récupérer le ballon, s’est levé, s’est balancé pendant un moment et est tombé. Il ne s’est jamais levé.

Aasif a mentionné qu’il y avait du sang qui sortait de ses yeux indiquant que c’était un signe clair d’hémorragie cérébrale, ce que les médecins étaient également d’accord. Aasif en a déduit que Deepesh n’avait peut-être rien mangé le matin, puis en jouant au cricket, il a couru et sa tension artérielle a augmenté. Il a suggéré de ralentir un peu et de ne pas trop se dépenser après 40 ans.