Saumya Tandon, Karanvir Bohra, Aditi Malik et Mohit Malik demandent de l’aide pour collecter des fonds pour le traitement du cancer de Vaibhav Raghave

L’acteur de télévision Vaibhav Raghave, également connu sous le nom de Vibhu Raghave, a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 4 en février de l’année dernière. Il a subi une chimiothérapie pendant six mois et suit un traitement supplémentaire au Tata Memorial Hospital de Mumbai. Cependant, en raison du coût énorme associé à la même chose, l’acteur et sa famille ont maintenant épuisé tous leurs fonds. Plusieurs personnalités de la télévision se sont maintenant manifestées et ont demandé une aide financière pour aider Vaibhav.

Saumya Tandon a partagé quelques photos avec lui dans sa publication Instagram et a écrit : “Mon cher cher ami, Vaibhav Kumar Singh Raghave affectueusement nous l’appelons Vibhu (vibhuzinsta) souffre d’un type rare et agressif de cancer du côlon dans sa dernière étape, et est en cours de traitement au Tata Memorial Hospital, Mumbai. Il est un rayon de soleil dans nos vies, si positif, si soucieux de sa santé, et loin de tous les vices. Ce fut un tel choc pour moi. Il venait de sortir d’une tragédie quand il a perdu son père et cela a de nouveau secoué sa famille et le monde. Mon Dieu, je suppose que c’est ce qui teste le plus ses meilleurs enfants.”

Donnant des détails sur les coûts élevés de la chimiothérapie et de l’immunothérapie, elle a ajouté : “Il veut vivre et il se bat avec courage. Votre contribution pourrait sauver une bonne âme, un grand fils, un frère adoré et notre ami le plus aimé. S’il vous plaît, faites un don , tout ce que vous pouvez, et s’il vous plaît, gardez-le dans vos prières. Je suis tellement sûr que nous pouvons tous le faire pour lui. Beaucoup d’amour et merci d’avance”.





Le couple Mohit Malik et Aditi Malik sont également allés sur leur Instagram et ont écrit une note, dont une partie disait : “Sa 1 immunothérapie nous coûte 4,5 lakhs rs. Son traitement nécessite une grosse somme d’argent et nous faisons de notre mieux pour collecter tous les fonds que nous pouvons. Votre aide et votre soutien pour collecter ces fonds aideront notre ami.





“Salut les gars, mon ami @vibhuzinsta suit un traitement d’un type rare et agressif de cancer du côlon dans sa dernière étape, le traitement a lieu au Tata Memorial Hospital, Mumbai. Sa famille a épuisé toutes ses ressources, nous l’aidons à élever fonds pour son traitement, chaque immunothérapie coûte 4,5 lac chaque mois. SVP, partagez ce lien avec autant de personnes que possible. Je vous invite tous à consulter son Instagram. Lien dans ma bio si vous voulez faire un don”, a écrit Karanvir Bohra.





Vaibhav Raghave a été le plus célèbre dans la série dramatique romantique sur le passage à l’âge adulte de Star Plus nommée Nisha Aur Uske Cousins, titrée par Aneri Vajani qui a joué le personnage principal.

