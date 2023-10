Des centaines de bougies vacillantes ont illuminé la soirée alors que les résidents de Sault Ste. Marie, en Ontario, s’est réunie pour une veillée à la mémoire des victimes de la fusillade de lundi, le père de l’une des victimes appelant également au respect de la famille du tireur.

Quatre personnes ont été tuées, dont trois enfants, et une femme a été blessée à deux endroits différents de la ville du nord de l’Ontario avant que le tireur ne se suicide dans ce que la police a qualifié de cas de violence conjugale.

Vendredi soir, les membres de la communauté se sont rassemblés, bravant le vent et la pluie pour se pleurer et se réconforter mutuellement.

La police n’a pas dévoilé l’identité des personnes impliquées, mais les membres de la famille ont identifié l’une des victimes comme étant Angie Sweeney, 41 ans, la mère des trois enfants, et le tireur comme étant Bobbie Hallaert, qui serait le partenaire de Sweeney et le père des enfants. père.

Le père d’Angie Sweeney, Brian Sweeney, a remercié les personnes présentes pour leur soutien, qualifiant sa fille de belle âme au grand cœur qui lui a finalement coûté la vie.

En s’adressant à la foule, il a appelé la mère de Hallaert, l’autre moitié de sa famille, qui a subi la même tragédie que lui.

“Elle a perdu les mêmes petits-enfants que moi, elle a perdu un enfant comme j’ai perdu un enfant, et pourtant, pour une raison quelconque, les gens semblent penser que c’est normal de mépriser ces gens, et cela ne me convient pas”, a déclaré Sweeney. , mettant son bras autour de Marcia Gillespie.

“Elle mérite le même respect que moi parce que nous ressentons tous les deux la même douleur. Et c’est la plus belle femme du monde et c’est l’une des meilleures amies de ma fille, donc cela signifierait beaucoup pour moi que les gens montrent du respect à cette famille. car ce n’est pas leur responsabilité dans cette situation tragique.”

Brian Sweeney, au centre, père d’Angie Sweeney, victime de la fusillade, est vu lors d’une veillée aux chandelles avec son fils et la mère du tireur, Marcia Gillespie, à Sault Ste. Marie, Ontario, le vendredi 27 octobre 2023. Plus tôt cette semaine, un homme a tué quatre personnes, dont trois enfants, avant de retourner une arme contre lui dans cette ville du nord de l’Ontario, dans ce que la police appelle un cas de partenaire intime. violence. LA PRESSE CANADIENNE/Robert Davies

Brian Sweeney, à droite, père de la victime par balle Angie Sweeney, prend la parole sur scène lors d’une veillée aux chandelles, à Sault Ste. Marie, Ontario, le vendredi 27 octobre 2023. Plus tôt cette semaine, un homme a tué quatre personnes, dont trois enfants, avant de retourner une arme contre lui dans cette ville du nord de l’Ontario, dans ce que la police appelle un cas de partenaire intime. violence. LA PRESSE CANADIENNE/Robert DaviesIl a exhorté les personnes présentes à se joindre à lui dans un mouvement visant à mettre fin à ce type de violence, affirmant qu’il souhaitait parler avec le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, de la création d’une nouvelle loi visant à prévenir de nouvelles tragédies.

La police a déclaré que Hallaert avait été impliqué dans des enquêtes sur des partenaires intimes dans le passé, et des documents obtenus par La Presse Canadienne montrent que Hallaert a été accusé en décembre 2019 d’avoir agressé un policier à Sault Ste. Marie.

Sweeney a déclaré que les détails de ce qui s’est passé avant la fusillade de lundi doivent encore être réglés. Mais il doit faire quelque chose pour s’assurer qu’aucune autre famille ne souffre de la même manière.

“Et c’est ce que nous faisons, c’est ce que nous allons faire. Parce que nous sommes des gens déterminés et de solides combattants.”

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 28 octobre 2023.