Saul s’apprête à quitter l’Atletico Madrid au milieu de Liverpool, l’intérêt de Man United

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Saul s’apprête à quitter l’Atletico au milieu de l’intérêt de Prem

Représentants du milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saul Niguez sont sur le point de s’envoler pour l’Angleterre pour discuter d’un transfert en Premier League la semaine prochaine, rapporte le Miroir.

Le joueur de 26 ans a été lié à un éloignement de l’Atletico au cours des dernières semaines, à savoir un accord avec Barcelone, mais l’un de Liverpool ou Manchester United est sur le point de signer le milieu de terrain très apprécié à la place.

Le milieu de terrain espagnol serait disponible entre 35 et 40 millions de livres sterling malgré une clause de rachat de 125 millions de livres sterling dans son contrat actuel. On dit qu’Attletico est prêt à accepter une offre inférieure afin de compenser les problèmes financiers causés par la pandémie.

Les rapports suggèrent que Manchester United est en pole position pour signer Saul dans le but de renforcer son équipe qui a déjà vu l’arrivée de Jadon Sancho et l’accord presque conclu pour Raphael Varane.

Quant à Liverpool, ils cherchent à combler le vide laissé par Georginio Wijnaldum, parti en liberté à la fin de son contrat le mois dernier. Le milieu de terrain était un élément clé de l’équipe gagnante de la Ligue des champions et de la Premier League, mais les deux parties n’ont pas pu s’entendre sur un nouvel accord, ce qui a entraîné le départ de l’international néerlandais pour le Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain de l’Atletico Saul atterrira-t-il à Liverpool, Man Utd ou ailleurs? José Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto via Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Les loups envisagent un mouvement pour Aaron Ramsey, selon Calciomercato, la Juventus étant prête à laisser partir le milieu de terrain. Le joueur de 30 ans est lié à un retour en Premier League alors que la Juventus intensifie ses efforts pour collecter des fonds. Alors que les Wolves se sont renseignés sur ses services, l’international gallois ne serait pas convaincu par cette décision et résistera à un éloignement de la Serie A.

– Internazionale ont identifié Joaquin Corréa en remplacement potentiel de l’attaquant Lautaro Martinez s’il doit quitter ce mercato. Mundo Deportivo rapporte que le joueur de 26 ans intéresse le club de Serie A après 11 buts et 6 passes décisives la saison dernière avec son compatriote de Serie A, la Lazio. Le lien vient alors que Martinez regarde de plus en plus près d’une sortie de la Nezazzuri avec des rapports disant qu’Arsenal est intéressé par l’attaquant.

– Il pourrait y avoir une réunification des forces suisses cet été alors que le nouveau patron de Bordeaux Vladimir Petkovic envisage une décision pour l’international suisse Ricardo Rodriguez, selon Calciomercato. Les deux ont travaillé ensemble à l’Euro 2020 cet été, Petkovic guidant l’équipe vers une défaite en quart de finale contre l’Espagne aux tirs au but. Depuis, le manager s’est retiré de la scène internationale et a pris le relais du côté de la Ligue 1. Dans l’un de ses premiers mouvements au club, il espère attirer l’arrière gauche Rodriguez de Turin avec le club ouvert à le faire avancer.

– West Ham United et Everton ont été liés à un mouvement pour Flamengo en avant Gabriel Barbosa, selon le Miroiter. La star brésilienne de 24 ans a impressionné depuis son arrivée à Flamengo depuis l’Inter Milan en janvier 2020. On pense qu’un montant d’environ 40 millions de livres sterling pourrait suffire pour garantir les services de Gabigol, qui a marqué 15 buts en 17 apparitions jusqu’à présent cette saison.

– Crystal Palace cherche à ajouter un jeune d’Arsenal Reiss Nelson à leur équipe, selon le soleil. La légende d’Arsenal Patrick Viera a supervisé une transition avec sa nouvelle équipe Palace cet été, occupant des postes clés et abaissant considérablement l’âge moyen de l’équipe. Le prochain sur sa liste est Nelson, 21 ans, qui a déjà une expérience de vol de haut niveau alors qu’il était en prêt au TSG Hoffenheim. L’ailier ne ferait pas partie des plans immédiats de Mikel Arteta aux Emirats, tandis qu’un prêt à Palace laisserait un budget de transfert au nouveau patron Viera pour ajouter un attaquant à son équipe.