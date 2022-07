Saul Niguez réfléchit positivement sur la période de prêt turbulente de Chelsea en 2021-22

Les périodes de prêt sont une affaire délicate dans le football; parfois vous vous installez et prouvez votre valeur, et d’autres fois vous laissez les fans – et les clubs – se demander pourquoi ils vous ont fait entrer, aussi temporaire que soit votre séjour. Dans le cas de l’international espagnol Saul Niguez, sa mission à court terme avec les géants de la Premier League, Chelsea, n’aurait pas pu être pire.

Régulièrement considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Liga et de l’Espagne, Saul a échangé des capitales l’été dernier pour, espérons-le, améliorer les options centrales proposées par le tacticien allemand Thomas Tuchel à Stamford Bridge. Mais ce qui était à l’origine annoncé comme potentiellement l’un des vols de l’été s’est transformé en rien d’autre que de la frustration pour toutes les personnes impliquées – directement ou indirectement – ​​avec Chelsea.

Mais au lendemain d’une période difficile loin de chez lui en 2021-22 où le natif d’Elche n’a réussi qu’environ 1200 minutes de football sur douze départs en un total de 23 apparitions, Saul est revenu à l’Atléti cet été dans un esprit positif en le sillage de la frustration.

Saul Niguez sur #Chelsea sort: “Malgré le fait que je n’ai pas eu les minutes que je voulais, je pense que ce fut une bonne expérience pour moi de partir à un moment où mentalement je ne me sentais pas bien.” [@diarioas via @Sport_Witness] – Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) 9 juillet 2022

Dans des citations fournies par AS provenant de Sport Witness, Saul a parlé avec émotion de son séjour dans l’ouest de Londres, dans le but d’utiliser la période difficile comme feuille de route pour la croissance de l’année à venir.

“Malgré le fait que je n’ai pas eu les minutes que je voulais, je pense que ce fut une bonne expérience pour moi de partir à un moment où mentalement je ne me sentais pas bien.”

“J’ai pu me réinitialiser, découvrir une nouvelle culture, mener une nouvelle vie, rencontrer un nouveau club, de nouveaux fans. Je ne peux qu’être reconnaissant aux gens de Chelsea pour leur confiance et à mes coéquipiers pour avoir rendu l’année si facile pour moi et m’avoir aidé.

“Je pense que cette saison m’a aidé à m’améliorer à bien des égards, j’ai beaucoup appris et cela me sera utile pour cette nouvelle saison.”

Bien que Saul n’ait peut-être pas commencé à courir – ni même à marcher – à Chelsea, son attitude professionnelle a été bien accueillie par les fans des Blues sur les réseaux sociaux et pourrait bien lui servir alors qu’il cherche à rétablir sa crédibilité en 2022-23.

Pour en savoir plus sur Chelsea, lisez ci-dessous

Chelsea reste dans une bataille à trois pour l’ailier brésilien Raphinha

Le défenseur français Ferland Mendy sur la liste des personnes recherchées à Chelsea, Man United et le PSG

Chelsea reçoit un coup de pouce majeur dans la poursuite de Kalidou Koulibaly