Saul Leiter : le photographe qui a changé la façon dont le monde voyait New York

Saul Leiter avait un faible pour les parapluies. Ils parsèment ses photographies de New York du milieu du siècle, surgissant au fil des années de travail : parapluies roses, parapluies rouges, parapluies jaunes. Leurs propriétaires restent cachés en dessous, au sec et hors de vue, éclipsés par leurs auvents aux couleurs vives.

Dans « Saul Leiter : An Unfinished Word », une joyeuse nouvelle rétrospective présentée à Galerie MK à Milton Keynes, en Angleterre, ces parapluies chantent sur les murs. Tout comme les enseignes orange des magasins, les rideaux écarlates et les touches de crème anglaise des taxis.

Leiter, décédé en 2013, est aujourd’hui reconnu comme l’un des grands photographes couleur du XXe siècle, un pionnier qui a adopté – et expérimenté – le film diapositive couleur alors que la plupart des photographes professionnels étaient encore attachés aux négatifs monochromes. Sur fond de Manhattan, en béton, en pierre et en cheminées de fumée, il s’est concentré sur les néons clignotants et les enseignes de barbier aux rayures bonbon.

Fondation Saul Leiter L’image emblématique de Leiter, « Empreintes de pas », prise vers 1950. Son travail comportait souvent des parapluies.

Les clichés abstraits de New York réalisés par Leiter semblent radicaux, mais ils sont fidèles à la façon dont nous voyons tous les rues : fragmentées par la circulation, les façades des bâtiments, les portes, les angles et la foule. En adoptant ce point de vue naturaliste et confus, Leiter a pu créer un collage dans un seul cadre, un instantané de tous les éléments urbains aperçus à la volée. Dans ces compositions découpées, nous voyons des piétons et des policiers, des employés de magasin, des promeneurs de chiens et des ouvriers du bâtiment, mais pas en tant que personnages spécifiques, plutôt comme des notes sur une partition musicale.

Les photographies de Leiter sont souvent interrompues, confuses ou ornées – et parfois les trois – par les caprices du temps et les effets atmosphériques. Les personnages sont vus à travers des voiles de condensation ou de neige ; les taxis tonnent et se brouillent sous la pluie ; un feu de circulation ponctue une tempête de neige. « Une fenêtre couverte de gouttes de pluie m’intéresse plus qu’une photographie d’une personne célèbre », a-t-il remarqué dans le documentaire de 2013 « In No Great Hurry : 13 Lessons in Life With Saul Leiter ».

Saül Leiter “Harlem”, 1960. Leiter pensait que des peintures avaient été réalisées, mais des photographies ont été trouvées.

Leiter n’était pas censé être photographe. Il est né en 1923 dans une famille juive strictement pratiquante à Pittsburgh et devait devenir rabbin comme son père, un érudit du Talmud. Tout a changé en 1946 lorsque Saul a pris un train pour New York. Il avait 23 ans et voulait devenir peintre. Il restera éloigné de son père pendant la majeure partie de sa vie d’adulte.

C’est l’amitié de Leiter avec le photojournaliste W. Eugene Smith qui l’a amené à envisager la photographie, même s’il a continué à peindre. Certaines de ses œuvres sur papier et sur toile sont exposées à Milton Keynes, des peintures abstraites et figuratives influencées par les postimpressionnistes et les graveurs japonais tels que Hokusai (un autre artiste qui aimait la pluie). Alors que Leiter voyait des parallèles entre les médiums, il pensait que des peintures étaient réalisées et que des photographies étaient trouvées.

Fondation Saul Leiter “Lanesville, 1958.” Le photographe aimait expérimenter des pellicules dépassées, des expositions différentes et des cadrages inhabituels.

Ses photographies privées, désormais célèbres, sur les trottoirs ne sont pas ce qui l’a soutenu. De la fin des années 1950 aux années 1980, il a réalisé des photos de mode pour des périodiques tels que Queen et British Vogue, appréciant une grande partie de son travail mais se retrouvant parfois contraint par les briefs des bureaux d’images. « J’ai dit un jour au rédacteur en chef du magazine qu’un dessin de Bonnard signifiait plus pour moi qu’une année entière de Harper’s Bazaar », se souvient-il. “Elle m’a regardé avec une horreur totale.”

« Ce n’était pas seulement un photographe, ce n’était pas seulement un peintre, c’était un poète », a déclaré la commissaire de l’exposition, Anne Morin. En effet, la manipulation non conventionnelle de l’appareil photo par Leiter reflète l’expérimentation littéraire de ses contemporains Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Ses photographies ont été réalisées à partir de pellicules obsolètes, d’expositions étranges, d’une mise au point erratique et de perspectives folles. Il a même rehaussé certains de ses tirages avec de la gouache et des aquarelles pour créer des photo-peintures hybrides.

Saül Leiter “Pull” pris vers 1960. Ses photos de trottoirs, bien que célébrées, ne sont pas ce qui l’a soutenu financièrement.

Fondation Saul Leiter Une image inédite prise pour Harper’s Bazaar en avril 1962.

Plutôt que de faire un voyage chronologique à travers la carrière de Leiter, l’exposition MK plonge les visiteurs dans sa philosophie de recherche de la beauté au quotidien en combinant périodes, médiums et sujets. Sa sensibilité – un sentiment de vif hasard – transparaît dans tout cela.

Le spectacle, qui fait suite à un nouveau livre monumental, «Saul Leiter : La rétrospective du centenaire,» est un coffret de délices et de surprises. Ses premiers tirages en noir et blanc – en particulier ses portraits de femmes – sont de petits joyaux coupés au ras et manipulés avec sensibilité, de minuscules fenêtres sur les amitiés. Alors qu’une série de nus révèle un talent pour capturer des intimités subtiles et douces – en particulier lorsqu’il s’agit de son amant de longue date et muse Soames Bantry – ses peintures aux teintes d’agrumes illustrent ses aventures en cours avec le pinceau.

Avec l’aimable autorisation d’Anders Goldfarb Un Leiter de 80 ans dans son atelier en 2003. Photographie d’Anders Goldfarb.

Mais ce sont ses photographies en couleur sur les quartiers animés – il a laissé quelque 40 000 diapositives – qui constituent son œuvre la plus distinctive.

Avec leurs grands plans d’obscurcissement — résultat d’un auvent de magasin ou d’un passant — ses photographies faisaient écho aux toiles des expressionnistes abstraits, dont Leiter connaissait personnellement certains (il vécut un temps dans la 10e rue au cœur de la scène). ). De même, il était dans l’orbite de la « New York School of Photographers », un groupe aux liens flous qui comprenait Diane Arbus et Robert Frank. Mais il est toujours resté un personnage à part, jamais tout à fait membre d’un quelconque mouvement.

Fondation Saul Leiter Leiter est connu pour avoir amélioré certaines de ses estampes – comme cette œuvre sans titre et non daté – avec de la gouache et des aquarelles pour créer des photo-peintures hybrides.

« Il ne s’est jamais vraiment intégré à la société, raconte Morin. Leiter l’a reconnu, mais n’y a pas vu un échec. «J’ai réussi à ne pas être célèbre», observe-t-il. Ce qu’il a fait à la place, c’est de garder un œil sans vergogne et inébranlable pour les moins évidents. Comme son assistant de laboratoire fatigué l’a fait remarquer un jour : « Pas encore de parapluies ! »