Saul Goodman a presque travaillé sur un sujet brûlant, révèle le scénario de « Breaking Bad »

« Better Call Saul » commence par une séquence en noir et blanc montrant Saul Goodman travaillant dans un Cinnabon dans un centre commercial d’Omaha. Saul a la nouvelle identité de Gene Takavic et se cache après les événements de « Breaking Bad », avant que la série dérivée ne remonte avant qu’il ne rencontre Walter White et Jesse Pinkman. La scène est une compensation pour une promesse faite dans l’avant-dernier épisode de « Breaking Bad », lorsque Saul (Bob Odenkirk) et Walter (Bryan Cranston) attendent d’entrer dans la protection des témoins et que Saul dit : « Si j’ai de la chance, dans un mois, dans le meilleur des cas, je gère un Cinnabon à Omaha.

Mais selon une ébauche de scénario de cet épisode de « Breaking Bad », Saul a presque travaillé chez Hot Topic à la place. Dans cette première ébauchepublié par Peter Gould, co-créateur et showrunner de « Better Call Saul », sur le site de médias sociaux Bluesky, Saul dit à Walt : « À partir de maintenant, je suis M. Low Profile – juste un autre connard avec un travail et trois paires de Les dockers. Je veux dire, dans un mois, dans le meilleur des cas, je gère un sujet brûlant à Omaha.

Gould a écrit sur Bluesky : « En fait, nous avons découvert que Hot Topic proposait des trucs #BreakingBad et nous ne voulions pas que cela ressemble à une promotion bon marché. C’était donc Cinnabon ! (Et ils n’en avaient aucune idée jusqu’à la diffusion de l’épisode). »

Répondant à un fan qui a dit que « Cinnabon est définitivement un mot plus drôle » que Hot Topic, Gould a ajouté : « Je ne pourrais pas être plus d’accord ! Et les gens de Cinnabon ont été extrêmement généreux avec nous.

Alors que chaque saison de « Better Call Saul » présentait un aperçu de l’avenir de Jimmy McGill, alias Saul Goodman, alias Gene Takavic, Cinnabon est devenu une pièce maîtresse de la série. La boulangerie a proposé plusieurs promotions liées à « Saul », offrant des brioches à la cannelle gratuites aux fans de la série.