Saul ‘Canelo’ Alvarez: Un combattant des poids super-moyens accueillerait un futur combat de «rêve» en Angleterre | Nouvelles de boxe

Saul ‘Canelo’ Alvarez apprécierait l’opportunité de se battre en Angleterre à l’avenir alors que la superstar mexicaine a révélé qu’il lui reste encore beaucoup à faire dans sa carrière.

Alvarez, un champion du monde en quatre divisions qui est considéré par beaucoup comme le meilleur combattant livre pour livre de la boxe, défend ses couronnes WBC et WBA des super-moyens contre la liste de titres WBO Billy Joe Saunders au Texas ce week-end.

Il a déjà battu six combattants anglais – Matthew Hatton, Ryan Rhodes, Amir Khan, Liam Smith, Rocky Fielding et Callum Smith – dans une brillante carrière professionnelle qui lui a valu 55 victoires, deux nuls et une seule défaite.

Image:

Canelo détient les ceintures de poids super moyen WBC et WBA



Alors qu’il a combattu exclusivement au Mexique et aux États-Unis jusqu’à présent, Alvarez s’est récemment associé au promoteur britannique Eddie Hearn et semblait très réceptif à l’idée d’un événement à succès au stade de Wembley sur toute la ligne.

« J’adorerai me battre en Angleterre », a déclaré Alvarez. « Pour moi, c’est un rêve d’aller en Angleterre et de me battre devant beaucoup de gens d’Angleterre. J’ai beaucoup de fans de là-bas et j’adorerai être là-bas. »

Le combat contre Saunders au stade AT&T d’Arlington sera le troisième d’Alvarez en l’espace de cinq mois, après avoir battu Callum Smith pour la WBA et les titres WBC vacants avant de voir le challenger obligatoire Avni Yildirim.

Alvarez a l’ambition de remporter les quatre titres mondiaux majeurs à 168 livres – avec un combat contre le champion IBF Caleb Plant qui devrait avoir lieu plus tard dans l’année si le combattant de Guadalajara dépasse Saunders samedi soir.

Mais Alvarez a insisté sur le fait que le fait de devenir le champion incontesté des poids super-moyens n’éteindrait pas son enthousiasme pour le sport, ayant participé à une impressionnante série de 14 combats sans défaite depuis sa défaite face à Floyd Mayweather en septembre 2013.

Interrogé sur ce qu’il a appris du seul revers de sa carrière, Alvarez a répondu: «Je comprends que la mentalité est la chose la plus importante, l’état d’esprit.

Image:

Billy Joe Saunders affrontera Canelo au Texas ce week-end



«J’ai également compris qu’une défaite ne déroge pas à mon objectif principal, qui est de devenir le meilleur combattant du monde.

«Parfois, nous pensons que nous sommes prêts à faire certaines choses alors que nous ne le sommes pas. Cela s’applique professionnellement dans d’autres domaines de la vie et c’est arrivé, mais mon esprit est déterminé à devenir le meilleur combattant du monde. C’est toujours là.

« Il y aura aussi toujours quelque chose qui me motivera. En ce moment, je veux gagner tous les titres, mais après cela, il y aura toujours une certaine motivation.

« J’adore la boxe. J’adore ce que je fais. Je me fixe toujours des objectifs à court terme et pour l’instant je suis entièrement concentré sur celui-ci. »

Alvarez apprécie qu’il soit pour un test difficile contre Saunders (30-0, 14KOs), qui à son meilleur niveau est un gaucher lisse et insaisissable – le type d’adversaire contre lequel le joueur de 30 ans a lutté dans le passé .

« Je m’attends à ce que ce soit un combat très compétitif », a déclaré Alvarez. « Je pense qu’il est un peu plus compliqué en tant que combattant. Ça va être difficile dans les premiers tours. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait que Saunders, 31 ans, tentera de se mettre sous sa peau dans les jours qui ont précédé le combat, Alvarez, qui est bien connu pour son attitude décontractée, a ajouté: « Il pourrait essayer de le faire, mais il ne le fera pas. y parvenir. «