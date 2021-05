Saul ‘Canelo’ Alvarez serait obligé de devenir ‘complètement différent’ s’il affrontait Andre Ward, déclare Virgil Hunter | Nouvelles de boxe

Saul ‘Canelo’ Alvarez « ne serait pas capable de faire » beaucoup de ses techniques de marque dans un combat contre le grand retraité Andre Ward, dit Virgil Hunter.

Ward a raccroché ses gants invaincu avec 32 victoires en 2017, amassant des titres mondiaux aux super-moyens et aux poids légers et s’établissant comme le boxeur n ° 1 livre pour livre sur la planète.

Canelo a hérité de ce surnom en tant que meilleur combattant de la boxe, mais Ward était à un niveau différent, insiste son ancien entraîneur Hunter.



Canelo est le combattant n ° 1 de la boxe



« Je n’aime pas dire qui gagnerait. Mais beaucoup de choses que Canelo fait, il ne pourrait pas faire à Dre », dit Hunter. Sky Sports.

« Les choses qu’il est capable de faire? Il ne pourrait pas le faire à Dre. Il devrait devenir un combattant complètement différent.

« Celui qui s’adaptait mentalement, celui qui s’adaptait au cours d’un combat, celui qui était en phase avec le rythme de l’autre aurait plus de chances de gagner. »

«Une fois qu’il a pris sa retraite, je savais qu’il resterait à la retraite. Nous avons discuté au début de sa carrière qu’il deviendrait vainqueur.

« Il est membre du Temple de la renommée. Arrêtons-nous là. Personne ne peut parler d’une perte.

«Il peut se demander s’il a pris la bonne décision au bon moment.

« Mais je lui dis: » Ne remettez jamais en question vos décisions, surtout s’il n’y a pas de questions sans réponse « .

«Tout ce que les gens peuvent faire, c’est se demander. Ce n’est pas la décision du public si vous avez pris votre retraite tard ou tôt.

« Il est difficile de trouver des gars qui l’ont fait [his] façon donc il est seul. «



Ward a vaincu Carl Froch





Ward a mis fin à sa carrière après deux victoires sur Kovalev



Ward a vaincu Carl Froch et Mikkel Kessler au super-moyen avant de mettre fin au règne invaincu de Sergey Kovalev en tant que champion des poids légers et lourds avec des victoires consécutives.

Le chemin de Canelo vers ses titres WBA, WBC et WBO des poids super-moyens n’était « pas si difficile » que celui de Ward, dit Hunter.

Canelo veut affronter le champion IBF Caleb Plant plus tard cette année dans une bataille pour devenir un champion incontesté.

« Plant apporte des outils au combat. Est-ce qu’ils sont suffisants ou non pour retenir Canelo? Il reste à voir », dit Hunter.

«Plant se battra mieux que Saunders car il est plus grand et plus à l’aise avec le poids.

«En ce moment, Canelo a tellement d’options. Il est difficile de trouver un gars hors pair qui le battrait.

«Je le ferais compétitif dans n’importe quel combat, même poids léger contre Dmitry Bivol ou Artur Beterbiev.



Canelo a mis fin au record invaincu de Saunders





Canelo a infligé une blessure à l'œil à Saunders



« L’âge de Beterbiev donnerait [Canelo] une chance. Bivol semble se battre à un rythme, il ne passe pas au niveau supérieur. Il n’a pas été occupé.

« Canelo a un avantage à appeler ses propres coups pour rester occupé. Bien que cela puisse contre-attaquer – du point de vue de l’endurance, dans le combat de Billy Joe Saunders, j’ai senti qu’il commençait à se fatiguer avant de décrocher ce coup de poing.

«Les feintes et les singeries de Saunders arrivaient mentalement à Canelo, ce qui le soumettait à une fatigue physique.

«Si ce coup de poing n’avait pas atterri, il serait devenu beaucoup plus intéressant, en fonction de sa fatigue.

« Mais il n’y a pas un combattant des poids super-moyens ou des poids légers-lourds qui a une chance de le battre, mais il y a des combattants avec lesquels vous voulez qu’il concoure.

« David Benavidez, par exemple, est un gars fort qui ne reculera pas avec la vitesse, la hauteur et la portée des mains. »

Joshua Buatsi peut-il atteindre des sommets similaires?



Entraîneur Virgil Hunter et Joshua Buatsi



L’entraîneur vétéran Hunter sera dans le coin de Joshua Buatsi pour la première fois samedi soir, en direct sur Sky Sports, contre Daniel Blenda Dos Santos.

« Il est impossible de répondre aux attentes de ce qu’était Andre », dit Hunter à propos de Buatsi.

«J’avais André depuis qu’il avait neuf ans donc il était soumis à mes philosophies, à mes enseignements, que beaucoup de combattants qui viennent me voir plus tard ne comprennent pas.

« Y a-t-il une comparaison? Son éthique de travail est sur une voie similaire. Son objectif est d’y parvenir.

«Mais c’est injuste de comparer. Joshua a son propre style et je dois m’adapter à lui au lieu d’essayer de faire de lui Andre Ward, car cela n’arrivera jamais.

« Il doit s’y prendre à sa manière. Son propre chemin. Et je dois reconnaître ce chemin. »