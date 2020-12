La semaine de combat pour Saul Canelo Alvarez implique généralement une arrivée publique fastueuse dans un casino de Las Vegas avec des fans criant pour son attention. Cela est généralement suivi d’une pesée devant un public bruyant et une énorme foule de nuit de combat rugissant pour le plus grand nom de la boxe. Il n’y a pas grand-chose à propos de 2020 dans le monde du sport, et le seul combat d’Alvarez de l’année pandémique ne fait pas exception.

Après une semaine de combat sans incident passée en quarantaine dans un hôtel de San Antonio, suivie d’une pesée tranquille, le champion mexicain livre pour livre prend le ring samedi soir contre l’Anglais Callum Smith avec une foule délibérément clairsemée dans le caverneux Alamodome.

« C’est différent quand vous ne voyez pas les gens et que vous ne voyez pas les drapeaux », a déclaré Alvarez. « Mais c’est surtout similaire à ce que je fais. Je reste principalement dans ma chambre et me concentre. Je me prépare juste pour ce qui va arriver, donc c’est pareil. »

Chaque combattant populaire se nourrit dans une certaine mesure de l’adulation et des encouragements de ses fans, mais Alvarez (53-1-2, 36 KO) sait qu’il devra trouver de nouvelles sources de motivation. Mettre fin à la plus longue mise à pied de sa carrière professionnelle de 15 ans et aux obstacles qu’il a dû surmonter avant de pouvoir le faire devrait lui donner beaucoup de feu.

« Nous sommes toujours prêts pour de grands défis, et grâce à Dieu, nous avons pu avoir ce combat en 2020 », a déclaré Alvarez. « Nous sommes prêts à clôturer l’année en beauté, et je veux terminer l’année en tant que champion. »

Alvarez semblait être loin d’être proche d’un retour il y a trois mois lorsqu’il a intenté une action en justice contre son promoteur de longue date, Golden Boy d’Oscar De La Hoya, et la plate-forme de streaming DAZN.

Deux ans seulement après que le champion ait signé un accord extrêmement lucratif avec DAZN, le combattant avait de multiples divergences d’opinion avec la plate-forme sur la direction de sa carrière. Sa relation autrefois paternelle avec De La Hoya avait également frappé les dérapages.

Alors que de nombreux procès en boxe mettent des années à être résolus, Golden Boy et DAZN ont trouvé un accord sur une rupture avec Alvarez en novembre. Alvarez a immédiatement réservé un combat avec Smith (27-0, 19 KO) pour le titre vacant des super-moyens WBC et la version WBA de Smith de la ceinture de 168 livres.

Alvarez est un grand favori, mais Smith a accepté avec impatience le match dans un délai relativement court.

« Il savait probablement qu’il se battait contre moi un peu plus longtemps que je ne pensais que je le combattais, mais il a eu la même année que tout le monde », a déclaré Smith. « Cela a été frustrant pour tous les combattants. Nous avons tous passé un peu plus de temps hors du ring que tout le monde l’aurait souhaité. … Nous avons tous les deux été sortis de la même manière, donc c’est juste qui gère mieux l’inactivité, qui a vécu une vie meilleure cette année-là, et qui est le meilleur combattant de la nuit. «

Smith a une motivation supplémentaire: Alvarez a arrêté son frère, Liam, en 2016. Les trois frères de Smith et son père seront au bord du ring.

Alors que la puissance de frappe, les combinaisons et la précision d’Alvarez sont décourageantes, Smith a un avantage qui était évident à la pesée. Il mesure 7 pouces de plus que l’Alvarez de 5 pieds 8 pouces, avec une portée et une envergure nettement supérieures.

Alvarez est clairement indifférent à son désavantage de taille, ce qui n’est pas une surprise pour un combattant qui aime sauter dans les catégories de poids. Canelo n’a pas combattu quelqu’un de plus petit que lui depuis environ quatre ans.

Bien que ce combat soit très différent, certaines choses sont familières à Alvarez: le combat est toujours en streaming sur DAZN, et l’Alamodome de 64000 places vend environ 12000 billets à des personnes applaudissant largement pour Alvarez, car la plupart des Britanniques ne peuvent naturellement pas faire le voyage.

« J’aime le risque, et prendre ce combat est un risque », a déclaré Alvarez. « Je combattais le n ° 1 à 168 livres, donc c’est un risque, mais j’aime prendre des risques pour pouvoir continuer à écrire l’histoire. »