Saul ‘Canelo’ Alvarez pourrait être condamné à affronter un challenger IBF invaincu s’il devient champion du monde incontesté | Nouvelles de boxe

Saul ‘Canelo’ Alvarez pourrait être condamné à affronter le vainqueur d’Evgeny Shvedenko contre Vladimir Shishkin si la star mexicaine ajoute la ceinture IBF à ses ceintures WBC, WBO et WBA.

Canelo vise à devenir le premier champion du monde incontesté des super-moyens du Mexique, avec un combat contre le champion IBF Caleb Plant qui devrait être programmé en septembre.

Mais et l’éliminateur IBF entre Shvedenko et Shishkin, deux Russes invaincus, devrait également avoir lieu après que le promoteur Dmitriy Salita a remporté l’offre de bourse et le gagnant deviendra le challenger obligatoire pour la ceinture IBF.

Image:

Canelo veut devenir le premier champion incontesté des super-moyens du Mexique



« Je l’ai dit pendant longtemps, le gars qui a battu Canelo est Vladimir Shishkin », a déclaré Salita. Sports aériens.

« Non seulement est-il l’un des gars les plus talentueux de la division, il est également entraîné par Sugarhill Stewart qui est un maître entraîneur.

« Son combat avec Shvedenko est important et il est actuellement au camp avec Tyson Fury et Sugarhill qui se préparent. »

Image:

La star mexicaine a arrêté le Britannique Billy Joe Saunders en mai



Shvedenko détient un record parfait de 15 combats, avec six victoires par élimination directe, tandis que Shishkin est également invaincu en 12 combats avec sept victoires par arrêt.

Canelo a rempli une défense de titre obligatoire WBC contre Avni Yildirim en février, arrêtant le challenger turc au troisième tour, puis a arrêté Billy Joe Saunders en mai pour réclamer la ceinture WBO.