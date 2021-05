Saul ‘Canelo’ Alvarez pourrait cibler des champions du monde physiquement supérieurs après être devenu le roi incontesté des super-moyens | Nouvelles de boxe

Saul ‘Canelo’ Alvarez peut terminer son défi incontesté en septembre et pourrait alors cibler des champions physiquement supérieurs, a déclaré le promoteur Eddie Hearn.

Canelo deviendra le premier Mexicain à unifier tous les titres mondiaux chez les super-moyens s’il bat le dernier champion restant, le détenteur de la ceinture IBF Caleb Plant, dans un combat à Las Vegas plus tard cette année.

Le joueur de 30 ans, qui a d’abord remporté un titre mondial en super-poids welter, est déjà passé aux poids légers pour vaincre le champion WBO Sergey Kovalev, et Hearn a suggéré que Canelo pourrait rechercher un autre adversaire naturellement plus grand.

La star mexicaine détient les titres des super-moyens WBC, WBA et WBO



Caleb Plant est le dernier champion du monde restant dans la division actuelle de Canelo



Hearn a dit Sky Sports: « Je pense qu’une fois qu’il a fait ça, alors il a fait un autre morceau d’histoire, que faites-vous alors?

« Passez-vous à 175[lbs]? Bien sûr, il a déjà battu Sergey Kovalev à ce poids pour remporter un titre mondial. Je ne le vois pas revenir au poids moyen, mais il adore les défis.

« C’est un gars, il a remporté une ceinture de Callum Smith, deux ceintures dans ce combat, puis il a voulu affronter Billy Joe Saunders, il a gagné une autre ceinture. Maintenant, il veut combattre Caleb Plant et remporter la ceinture finale, alors il bouge. extrêmement rapidement.

















Canelo a battu Daniel Jacobs lors de son dernier combat chez les poids moyens



«Il a été de loin le combattant le plus actif pendant la pandémie, ce qui est vraiment remarquable en tant que n ° 1 livre pour livre.

« Historiquement, ce genre de combattants se battent moins de fois que les autres, mais il adore se battre et il n’est jamais sorti du gymnase. »

Saunders est devenu le dernier d’une liste de combattants britanniques qui ont été conquis par Canelo, qui a ajouté le titre WBO à ses ceintures WBC et WBA avec une victoire d’arrêt impitoyable au Texas.

Hearn a révélé qu’il voulait emmener le champion des quatre poids sur une tournée mondiale, qui pourrait même inclure un combat au Royaume-Uni.

Il a battu sept combattants britanniques au fil des ans, alors il adorerait se battre ici.

« Vous avez vu l’une des plus grandes stars de la boxe mondiale, et je pense que son plan est maintenant d’aller et de devenir incontesté », a déclaré Hearn. «C’est un combat avec Caleb Plant, qui, je pense, se produira à Las Vegas en septembre.

«Ensuite, à partir de là, il veut aller boxer dans le monde entier. Il adorerait se battre au Royaume-Uni. Je pense que sa popularité ici est à travers le toit.

« Il a battu sept combattants britanniques au fil des ans, alors il adorerait se battre ici. Il a dit qu’il aimerait se battre au Moyen-Orient, en Extrême-Orient. Bien sûr au Mexique à nouveau dans un grand spectacle, alors je pense allez le voir boxer dans le monde entier.

« Il m’a dit qu’il voulait se battre pendant sept ans de plus, donc vous allez voir beaucoup de Canelo Alvarez. »

Saunders peut-il se remettre d’une perte punitive?

Saunders a subi une intervention chirurgicale après avoir subi trois fractures de son orbite droite lors de la première défaite de sa carrière de 31 combats.

Le joueur de 31 ans a déclaré qu’il avait l’intention de revenir, Hearn espérant que Saunders conservera le même désir qui l’a conduit à remporter le titre mondial dans deux catégories de poids.

« Il s’est heurté au n ° 1 livre pour livre », a déclaré Hearn. «Il a eu une horrible blessure.

«Son entraîneur l’a sorti, mais il peut tenir la tête haute, à mon avis, et il est toujours l’un des meilleurs poids moyens et super-moyens du monde.

« Son profil a considérablement augmenté grâce à lui, mais c’est un sport difficile, c’était une grave blessure, et quand vous avez remporté deux championnats du monde de division et essayé de vous unifier contre le livre pour livre n ° 1, qu’est-ce que la faim? dis à l’intérieur de toi?

« Je pense qu’il va revenir. Je pense qu’il va souffrir physiquement et émotionnellement de la défaite et nous le soutiendrons. Je crois que vous le reverrez. »