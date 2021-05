Saul ‘Canelo’ Alvarez pèse plus léger que Billy Joe Saunders qui promet de prendre d’assaut les titres mondiaux | Nouvelles de boxe

Billy Joe Saunders a promis de prendre les titres mondiaux de «Saul» Canelo «Alvarez» par la tempête »alors que le champion britannique est apparu en pleine forme pour un énorme affrontement d’unification.

Le champion britannique de WBO pesait 167,8 livres, la star mexicaine étant légèrement plus légère à 167,4 livres pour leur confrontation des super-moyens au stade AT&T au Texas ce week-end.

Saunders n’a pas encore subi de défaite en 30 combats et le champion du monde à deux poids a insisté sur le fait qu’il était extrêmement confiant pour vaincre Canelo.

« J’ai la conviction, j’ai l’esprit, j’ai la mentalité gagnante », a-t-il dit. DAZN.

«Je ne viens pas ici pour m’allonger, je viens ici pour gagner.

«Je ne pense pas qu’Alvarez ait affronté un homme avec autant de cœur et de détermination à gagner que moi.

«Ce sera un bon combat, c’est un grand champion, mais pour être honnête avec vous, je suis venu ici pour prendre tous ces titres et les prendre d’assaut.

Image:

Canelo souhaite devenir le champion incontesté des super-moyens



«Je n’ai pas perdu depuis 2008. Trente et O et invaincu, donc il doit faire quelque chose différemment pour me battre. Pas l’inverse.

« La clé de ce combat, évidemment, tout le monde doit être sur son A-game, apporter le meilleur de lui-même à la table, et tant que j’apporte mon meilleur esprit et mon cerveau, je l’ai. »

Canelo a partagé une confrontation intense avec Saunders, qui a fait un geste n ° 1 sur la scène, et la star livre pour livre a minimisé l’accumulation ardente d’avant-combat.

« J’ai déjà participé à de gros combats, j’ai l’expérience pour y faire face, je suis prêt pour demain », a déclaré Canelo.

« C’est un combattant difficile et c’est aussi un gaucher, mais à ce niveau, il faut s’adapter à tout et à tout et je suis prêt pour n’importe quel style. »