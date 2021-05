Saul ‘Canelo’ Alvarez mêlé à une dispute avec Billy Joe Saunders alors que John Ryder s’envole pour Dallas | Nouvelles de boxe

John Ryder s’envole pour Dallas, au milieu d’une dispute entre Saul ‘Canelo’ Alvarez et Billy Joe Saunders, mais il n’y a qu’une « petite » chance qu’il remplace son rival britannique.

La star mexicaine n’est qu’à quelques jours d’un affrontement mondial d’unification des super-moyens, mais Saunders est au centre d’un différend houleux sur la taille de l’anneau au stade AT&T à Arlington.

Ryder devait se rendre en Amérique pour promouvoir son combat pour le titre WBA avec David Morrell le mois prochain, bien qu’il puisse être prêt à défier Canelo à la place à court terme.

Image:

John Ryder a été nommé comme remplaçant potentiel tardif de Saunders



« Je pense que c’est de la fumée et des miroirs », a déclaré Ryder Sky Sports. « Je pense qu’il obtiendra ce qu’il veut. Je devais toujours aller à Dallas. Eddie voulait que je sois là-bas et que je fasse un peu de promotion, pour mon prochain combat en juin, donc je partais toujours. Mais je veux dire que s’il m’appelle, je vais emballer le bouclier de gomme et le protecteur.

« Ecoute, je le ferais gratuitement à l’extérieur du pub un samedi soir, alors mets un peu de motivation financière derrière ça, définitivement. »

Image:

Billy Joe Saunders veut que la taille de l’anneau augmente pour le combat de Canelo



Interrogé sur la probabilité qu’il conteste Canelo, il a répondu: « Très petit. Vous ne venez pas si loin dans un combat pour le laisser aller à la dernière minute, à cause de quelques pieds.

« C’est quelque chose qui aurait dû être réglé au début des négociations. Une des premières choses. Triez votre sac à main, triez la bague, déterminez si vous marchez en premier ou en deuxième, ou autre chose. Cela aurait dû être ligoté depuis longtemps. depuis.

« C’est idiot que ça arrive vraiment pendant la semaine de combat. Est-ce juste des jeux d’esprit? Je ne pense pas que Canelo soit la personne avec qui faire des jeux d’esprit, mais je pense que Billy Joe a quelques tours dans sa manche. »

Le Londonien, qui doit défier Morrell pour le titre «régulier» WBA au Minnesota le 26 juin, ne pense pas que sa présence aux États-Unis exercera une pression sur Saunders.

« Billy est son propre homme, il ne danse pas vraiment sur l’air de personne et il fait ce qu’il veut », a déclaré Ryder.

«Je ne voudrais pas intervenir et lui retirer un jour de paie, car ils pensent que je vais là-bas pour ça. Je vais simplement là-bas pour me promouvoir, faire connaître un peu mon nom pour mon combat.

« Cela m’est soudainement venu cet après-midi qu’il y a un problème avec la taille de la bague et il se trouve que je vais là-bas.

« Eddie n’a pris aucun contact mais je prends mes gants et mes bottes, car je veux faire un peu de travail de pad pendant que je suis là-bas. Je serais heureux de le faire s’il [Canelo] veut donner quelques livres. «