Saul ‘Canelo’ Alvarez et Billy Joe Saunders résolvent la crise de la taille de l’anneau | Nouvelles de boxe

Billy Joe Saunders a confirmé que son différend avec Saul ‘Canelo’ Alvarez sur la taille du ring dans lequel ils se battront a été « réglé ».

Mardi, Saunders menaçait d’annuler le combat et de rentrer du Texas parce qu’il n’était pas satisfait des dimensions de l’anneau, et John Ryder a été proposé pour le remplacer.

Il n’a ensuite pas montré le premier face-à-face prévu avec Canelo de la semaine, avant qu’ils ne s’affrontent dans un combat d’unification du titre mondial des super-moyens.

Mais il a déclaré mardi soir: « Je suis heureux de dire que le problème est réglé.

« La bague n’est pas un problème. Bravo. »

Canelo avait précédemment déclaré: « Je me fiche de la taille de la bague. Je vais juste y aller et faire mon travail.

«Ce n’est pas la seule excuse qu’il a eue. Il a eu plein d’excuses.

« Il doit se battre samedi. Le combat va avoir lieu. Ce n’est pas un problème. »

Le compatriote britannique de Saunders, John Ryder, a déclaré Sky Sports qu’il serait au Texas et prêt à intervenir pour combattre Canelo.

Il a dit: « Je pense [Saunders] va obtenir ce qu’il veut. Je devais toujours sortir à Dallas. Eddie voulait que je sois là-bas et que je fasse un peu de promotion, pour mon combat à venir en juin, donc je me dirigeais toujours là-bas. Mais je veux dire que s’il m’appelle, je vais emballer le bouclier et le protecteur. «

Ryder a admis que ses chances de remplacer Saunders étaient « très faibles » et a déclaré: « Vous ne venez pas si loin dans un combat pour le laisser aller à la dernière minute, à cause de quelques pieds. »

La dispute sur les dimensions de l’anneau rappelait les jeux d’esprit du grand allié de Saunders, Tyson Fury, avec Wladimir Klitschko.

En 2015, Fury et son équipe ont confondu Klitschko en affirmant à plusieurs reprises qu’ils annuleraient le combat à court terme pour une série de problèmes, notamment le confort des gants, le caractère spongieux de la toile de l’anneau et les bandages non supervisés de Klitschko.