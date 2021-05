Saul ‘Canelo’ Alvarez est-il imbattable? Billy Joe Saunders peut-il revenir? | Nouvelles de boxe

Poing en l’air, le crescendo de Saul ‘Canelo’ Alvarez était aussi poignant que violent, un moment pour se rappeler comment une foule bruyante peut influencer un combat.

Canelo était un matador dans ce huitième tour après avoir livré l’upercut qui allait finalement décider du sort de Saunders. Son sourire était sadique – il savait que Saunders était sur ses dernières jambes et voulait que la plus grande foule de boxe post-pandémique se réjouisse de la fin sauvage.

La finale a été l’une de ces finitions lentes et atroces lorsque le message est transmis du coin du combattant battu, à travers l’arbitre, au vainqueur, puis à la foule aboyée. Cela peut être une façon particulièrement cruelle de perdre, exactement le contraire d’un KO en une fraction de seconde.

Image:

Canelo a provoqué Saunders dans les derniers instants



Image:

Canelo a levé le poing pour attirer la foule



La serviette blanche que Saunders drapa sur sa tête était une réaction à la douleur fulgurante de sa blessure à l’œil, mais en réalité c’était pour le protéger du monde extérieur et des questions intrusives qui allaient venir. A-t-il arrêté?

Nous savons maintenant qu’il a subi de multiples fractures de son os orbitaire. Jusque-là, il avait boxé habilement en flashs bien que Canelo atterrisse plus fort et plus souvent. La défaite était la première de Saunders en 30 combats.

La décision d’arrêt de son entraîneur Mark Tibbs était justifiée par ce que nous savons maintenant de la blessure. Mais c’était une tournure ironique après certains de ce que Saunders a dit.

Il a critiqué Daniel Dubois pour son incapacité à se battre à travers une orbitale cassée contre Joe Joyce. Cela semble maintenant être un destin tentant – Dubois n’a que 23 ans et est sur le point de revenir.

Les amendes encourues au fil des ans par le British Boxing Board of Control signifient que Saunders était à court de défenseurs – Chris Eubank Jr, son ancien rival, a été le premier à rire de ses dépens.

Image:

Un uppercut de Canelo a scellé l’affaire



Image:

73126 à l’intérieur du stade AT&T de Dallas est un record absolu de sport en salle aux États-Unis.



Mais cela vaut la peine de revenir sur ce que Paulie Malignaggi, qui a parcouru la distance avec Miguel Cotto malgré une fracture d’un os orbitaire, a déclaré à Sky Sports après que Kell Brook ait été blessé pour la deuxième fois en 2017.

« Quand vous êtes jeune et que vous n’avez rien accompli, il y a plus de feu là-bas », a déclaré Malignaggi. «Quand tu es plus âgé, tu penses de plus en plus à ces choses.

Le feu qui reste au sein de Saunders, un champion du monde à deux poids, est quelque chose à considérer une autre fois alors qu’il se remet d’une opération chirurgicale dans un hôpital du Texas.

Ce qui compte maintenant, c’est que son conquérant Canelo, maintenant champion des super-moyens WBA, WBC et WBO, semble aussi imbattable que dans le sport.

Le Mexicain est un champion dans quatre divisions et vise la ceinture IBF de Caleb Plant pour devenir incontestée. S’il y parvient, ce sera l’une des grandes courses de 10 mois de l’histoire moderne – battant un trio de champions invaincus à Callum Smith, Saunders et Plant pour reprendre une division.

Image:

Canelo a montré son humour et sa personnalité toute la semaine



Image:

Canelo a également démontré son courage intérieur lorsque Saunders l’a provoqué



Ce combat avec Saunders a montré un côté méchant à Canelo, quelque chose de rarement tiré de son sang-froid, et aussi un nouvel aperçu de sa personnalité alors qu’il parlait anglais. C’est devenu un examen fascinant de la façon dont il est aussi brutal que brillant.

Vous ne réussissez pas à sortir de Guadalajara comme une histoire à succès sans courage majeur.

Il a réagi avec colère aux incitations de Saunders les jours précédents – mais des années plus tôt, il était resté silencieux lors de la préparation d’un combat avec Rocky Fielding alors qu’il négociait la rançon de son frère kidnappé dans un gang au Mexique. Il n’est pas facilement déconcerté.

Sa réaction aux jeux d’esprit de Saunders d’exiger une bague avec des dimensions spécifiques a été de hausser les épaules, de l’autoriser et de ne pas l’accepter comme un inconvénient.

Puis sa réprimande de Démétrius Andrade, qui a envahi son discours de victoire samedi soir, était froide et flétrie. Canelo a également un grand sens de l’humour. Qui savait?

C’est le meilleur combattant vivant à son apogée absolu au milieu d’une course historique. Ses deux combats avec Gennadiy Golovkin, autrefois perçus comme déterminants, ressemblent maintenant à un chapitre précédent d’une carrière destinée à plus de grandeur. Sa seule défaite, contre Floyd Mayweather en 2013, donne l’impression d’appartenir à un boxeur totalement différent.

Ce qui vient ensuite pour le plus jeune des sept frères qui sont devenus des combattants professionnels semble certain – un combat avec Plant pour une suprématie incontestée suivi de nouvelles offres pour l’histoire devant des foules plus record (les 73126 à l’intérieur de la maison des Cowboys de Dallas pour le combat de samedi. était un niveau record à l’intérieur aux États-Unis).

Pour Saunders, c’est plus sombre mais c’est la réalité barbare de perdre sur une telle scène. Il se verra porter des accusations majeures contre lui, comme il l’a jadis lancé contre d’autres. Mais il y a toujours un moyen de revenir en arrière s’il en veut un – le boxeur le plus controversé de Grande-Bretagne ne disparaîtra pas tranquillement.