Saul ‘Canelo’ Alvarez bat Gennadiy Golovkin dans Trilogy Clash

Saul ‘Canelo’ Alvarez a mis fin à sa rivalité amère avec Gennadiy Golovkin samedi alors que le Mexicain remportait le combat de la trilogie des combattants sur une décision unanime de conserver le titre mondial incontesté des super-moyens à Las Vegas samedi.

Alvarez a rarement été troublé car son adversaire de 40 ans, l’actuel champion incontesté des poids moyens, a eu du mal à égaler l’énergie et le rythme de travail du tenant du titre, qui a battu Golovkin pour la deuxième fois en trois rencontres.

La paire s’est déjà battue dans la même T-Mobile Arena pour le titre des poids moyens en 2017 et 2018, avec un match nul déclaré controversé lors du premier combat avant qu’Alvarez ne remporte le second sur une décision partagée.

Mais ce concours portait peu des caractéristiques de l’une ou l’autre de ces rencontres absorbantes, Alvarez contrôlant le centre du ring pendant la majorité du combat et dominant avec sa vitesse de main plus rapide.

La victoire a été le parfait retour en forme pour le joueur de 32 ans après avoir perdu pour la deuxième fois seulement de sa carrière lors de son combat précédent lorsqu’il a été battu par le champion des poids lourds légers WBA Dmitry Bivol en mai.

Golovkin était le deuxième meilleur tout au long les deux premiers tiers du combat avant de finalement prendre vie au neuvième round, secouant le champion avec un crochet du gauche et augmentant sa production.

Le Kazakh, cependant, s’était beaucoup trop laissé aller à do et Alvarez ont conservé ses titres avec un résultat de 116-112, 115-113 et 115-113 sur les tableaux de bord des juges, ce qui laisse l’avenir de Golovkin dans le sport incertain.

