Saul ‘Canelo’ Alvarez appelle Lionel Messi pour “manque de respect” au Mexique

Le boxeur mexicain Saul ‘Canelo’ Alvarez a menacé le capitaine argentin Lionel Messi pour avoir soi-disant manqué de respect à son pays.

UN la vidéo a montré Messi et ses coéquipiers argentins célèbrent dans les vestiaires après la victoire 2-0 de samedi contre le Mexique lors de la Coupe du monde au Qatar.

Alors que Messi chantait et enlevait ses bottes, le capitaine argentin a semblé donner un coup de pied à un maillot mexicain qui était sur le sol.

Canelo, qui a remporté des championnats du monde dans quatre catégories de poids tout au long de sa carrière, a estimé que les actions de Messi étaient intentionnelles et tweeté: “As-tu vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau ????

“Il ferait mieux de prier Dieu pour que je ne le trouve pas !! Tout comme je respecte l’Argentine, il doit respecter le Mexique !”

“Je ne parle pas du pays dans son ensemble, juste des taureaux ** t que Messi a fait.”

De nombreux fans du monde entier ont rapidement souligné que Messi ne retirait ses bottes que lorsqu’il avait accidentellement touché le maillot mexicain.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! pas hablo del país (argentine) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 – Canelo Álvarez (@Canelo) 28 novembre 2022

D’autres ont exhorté Canelo à ne pas encourager la violence et à sortir les choses de leur contexte.

Canelo a défendu sa demande et ajoutée: “A partir du moment où le maillot du Mexique est par terre c’est déjà une insulte”, a répondu l’ancien attaquant argentin Sergio Aguero.

“M. Canelo, ne cherchez pas d’excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas le football et ce qui se passe dans un vestiaire”, a déclaré Aguero. sur Twitter.

“Les maillots sont toujours par terre après les matchs à cause de la transpiration et puis si vous voyez bien, il fait le mouvement pour retirer la chaussure et la frappe accidentellement.”

La victoire de samedi, grâce aux buts de Messi et Enzo Fernandez, a maintenu les espoirs de l’Argentine en Coupe du monde après sa défaite 2-1 face à l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe.

La Albiceleste affrontera la Pologne, leader du groupe C, lors de son dernier match de groupe mercredi, tandis que le Mexique, en queue de groupe, a besoin d’une victoire contre l’Arabie saoudite pour avoir une chance de progresser.