Saul ‘Canelo’ Alvarez a besoin d’une opération à la main avant de chercher à se venger de Dmitry Bivol

Saul “Canelo” Alvarez a déclaré qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale à la main gauche avant de chercher une éventuelle revanche avec Dmitry Bivol après avoir infligé à son rival amer Gennadiy Golovkin une deuxième défaite pour terminer leur trilogie de combats à Las Vegas samedi.

Bivol a infligé la deuxième de seulement deux défaites sur la reprise de 62 combats d’Alvarez lorsque la paire s’est affrontée en mai. Le Russe affrontera Gilberto Ramirez dans un combat pour le titre des mi-lourds à Abu Dhabi le 5 novembre.

Alors qu’Alvarez tient à intensifier une catégorie de poids pour affronter à nouveau Bivol, le champion incontesté des super-moyens veut s’assurer qu’il a complètement récupéré de sa rencontre avec Golovkin avant de finaliser un deuxième combat avec le joueur de 31 ans.

“J’ai traversé des moments difficiles dans ma vie et la seule chose que vous pouvez faire est d’essayer de continuer et d’aller de l’avant”, a déclaré Alvarez.

« J’ai traversé des moments difficiles récemment avec ma défaite et j’ai effectivement montré que les défaites sont formidables car cela permet de revenir et de faire preuve d’humilité.

« J’ai besoin d’une intervention chirurgicale à la main après cela parce que je ne suis pas bon avec ma main gauche. Mais je vais bien, je suis un guerrier, c’est pourquoi je suis ici.

Il a dit que la blessure l’avait « beaucoup affecté ». Je ne peux pas tenir un verre. Mais je suis un guerrier.

Bivol est devenu le seul combattant autre que le grand Floyd Mayweather Junior à vaincre Alvarez lorsqu’il a remporté une décision unanime sur le Mexicain lorsqu’ils se sont affrontés pour le titre WBA des poids lourds légers.

Alvarez a rebondi après cette perte samedi pour vaincre confortablement son grand rival Golovkin pour la deuxième fois de leurs trois combats et il a maintenant pour objectif de se venger de Bivol.

“Je dois revenir et prendre de la force dans ma main, récupérer ma main et mon corps pour que je puisse revenir plus fort que jamais”, a-t-il déclaré.

“C’est très important pour mon héritage, pour moi, pour ma fierté, pour mon pays, pour ma famille. Pour tout. C’est très important et je vais le battre.”

