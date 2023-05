Saul Alvarez bat John Ryder pour conserver la couronne incontestée des super-moyens

Saul « Canelo » Alvarez a fait un retour triomphal au Mexique, punissant John Ryder sur le chemin d’une décision unanime en 12 rounds pour conserver son titre mondial incontesté des super-moyens.

Ryder, dont le visage était déjà un gâchis sanglant au moment où Alvarez l’a renversé au cinquième tour, s’est battu vaillamment dans les étapes ultérieures, mais Alvarez est sorti vainqueur lors de son premier combat dans son Mexique natal en près de 12 ans.

Le juge Jeremy Hayes a marqué le combat 120-107 pour Alvarez tandis que Joe Pasquale et Gerardo Martino l’ont tous deux vu 118-109 pour le champion, qui a ravi une foule à guichets fermés d’environ 50 000 personnes au stade en plein air d’Akron dans sa ville natale.

« C’est un moment historique pour moi », a déclaré Alvarez. « Je suis béni d’être ici avec mon peuple qui m’a soutenu depuis le début. »

Alvarez s’est amélioré à 59-2-2 avec 39 KO tandis que Ryder, le challenger obligatoire, est tombé à 38-6 avec 18 victoires à l’intérieur de la distance.

Après un premier tour provisoire, Alvarez, 32 ans, a commencé à s’ouvrir, atterrissant une multitude de mains droites qui ont fait saigner Ryder du nez et de la bouche au troisième tour.

Une brutale combinaison gauche-droite a fait tomber Ryder au cinquième tour.

Il a battu le décompte et a tenu bon jusqu’à la cloche, mais il a de nouveau eu des ennuis au sixième lorsqu’un autre gros droit d’Alvarez a fait s’affaisser les genoux du Britannique.

Mais Ryder, surnommé « The Gorilla », a continué à venir. Il était de nouveau à terre après un droit d’Alvarez à la fin du huitième, mais cela a été jugé comme une glissade et il avait rebondi quelques instants avant la cloche.

De nouveau secoué en 9e, Ryder a néanmoins semblé retrouver un second souffle. Les 10e et 11e étaient plus proches et Alvarez était moins efficace mais avait plus qu’assez pour s’accrocher.

« Il est fort », a déclaré Alvarez. « Je n’en suis pas surpris. »

Mais Alvarez, considéré par beaucoup comme le meilleur combattant livre pour livre en boxe, était satisfait de la performance après une année 2022 mitigée.

Il a été bien battu par Dmitry Bivol en mai dernier après être passé aux poids lourds légers avant de remporter une victoire unanime sur son ancien rival Gennadiy Golovkin en septembre.

Il a ensuite subi une intervention chirurgicale à la main gauche pour résoudre un problème de ligament de longue date.

« Je suis content du combat », a déclaré Alvarez. « J’ai gagné et je suis content que les gens se soient bien amusés. »

Alvarez a admis qu’il n’était pas totalement confiant dans sa main gauche dès la cloche d’ouverture.

« J’avais besoin de quelques rounds pour commencer à frapper et savoir que je suis bon avec la main », a-t-il déclaré. « Maintenant, je sais. »

Et maintenant, il veut un match revanche avec Bivol, réitérant sur le ring qu’il voulait revenir aux mi-lourds contre le Russe invaincu qui lui a infligé la deuxième défaite de sa carrière.

« Tout le monde sait que nous voulons Bivol, le match revanche avec Bivol », a déclaré Alvarez, « 175 (livres), mêmes termes, même tout. »

