Sauk Valley Wedding Expo aura lieu le 5 février au Northland Mall à Sterling – Shaw Local

STERLING – L’exposition annuelle de mariage de Sauk Valley se tiendra de midi à 15 h le dimanche 3 février au Northland Mall, situé sur la route nationale 2.

Sauk Valley Media, Selmi’s Weddings & Events, Selmi’s Formal Wear et 7:24 Fitness On The Rock parrainent l’exposition, qui est conçue pour aider les couples à planifier le mariage parfait en un seul arrêt.

Il y aura un défilé de mode ainsi que des expositions sur la photographie, les fleurs, les smokings, les robes et tout et les autres éléments qui entrent dans cette journée spéciale.

L’entrée est gratuite. Chaque couple qui s’inscrit pourrait gagner des prix, dont des chèques-cadeaux à utiliser chez le marchand de son choix d’une valeur de 50 $, 100 $ et 250 $.

Pour plus d’informations, contactez Kelly Null, 815-632-2566 ou envoyez un courriel à marketing@saukvalley.com.