Sauk Valley organise des collectes de sang pour la saison des fêtes – Shaw Local

La Croix-Rouge américaine organisera des collectes de sang dans les comtés de Bureau et de Whiteside pour aider lutter contre l’impact potentiel des maladies saisonnières et d’une saison grippale potentiellement grave sur l’approvisionnement en sang.

Les Centers for Disease Control and Prevention prévoient une grave propagation de la grippe cette année, et avec des horaires de vacances chargés, les maladies saisonnières peuvent rendre plus difficile la collecte du sang dont les patients hospitalisés ont besoin cet hiver. Les donneurs, en particulier ceux qui ont du sang de type O et des donneurs de plaquettes, peuvent aider à augmenter l’approvisionnement en sang dans les semaines à venir en planifiant un don.

Ceux qui donnent du sang jusqu’au 22 novembre recevront une carte-cadeau électronique de 10 $ chez un commerçant de leur choix. Les donneurs de sang qui donnent du mercredi 23 novembre au dimanche 27 novembre peuvent recevoir un bonnet en tricot de la Croix-Rouge jusqu’à épuisement des stocks. Les donateurs qui participent du 28 novembre au 15 décembre recevront une carte-cadeau Amazon.com de 10 $.

Les prochaines collectes de sang incluent :

Princeton : de 11 h à 16 h le mercredi 23 novembre, à Allegion-LCN, 1224 N. Main St.

Morrison : de midi à 18 h le jeudi 17 novembre à l’église catholique St. Mary, 13320 Garden Plain Road

Rock Falls : de 13 h à 18 h le lundi 21 novembre à l’école primaire East Coloma, 1602, chemin Dixon

Pour information, visitez RedCrossBlood.orgappelez le 800-733-2767 ou utilisez l’application Red Cross Blood Donor.