Sauk Valley Community College reconnu par une initiative électorale non partisane – Shaw Local

La participation du Sauk Valley Community College à une initiative non partisane de vote lors des élections de mi-mandat de 2022 lui a valu d’être reconnu comme l’un des campus les plus engagés du pays pour le vote des étudiants, a annoncé jeudi le collège.

SVCC était l’un des 24 collèges de l’Illinois – et l’un des rares collèges juniors de l’État – ainsi reconnu.

Le SVCC a participé au All In Campus Democracy Challenge en partageant les données de vote sur le campus, en élaborant et en soumettant un plan d’engagement démocratique et en demandant au chef administratif de signer un engagement de participation.

« Nous sommes ravis de faire partie du All-In Campus Democracy Challenge et honorés d’être reconnus comme l’un des campus les plus engagés. Au SVCC, nous croyons que nous enseignons non seulement le programme, mais aussi la responsabilité sociale et civique », a déclaré le Dr Jon Mandrell, vice-président des services universitaires et étudiants.

Le défi du campus comprenait 9 millions d’étudiants de plus de 950 établissements aux États-Unis.