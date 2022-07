Sauk offrira des cours gratuits de GED et d’anglais langue seconde à partir de l’automne – Shaw Local

DXION- Sauk Valley Community College offrira des cours gratuits de GED et d’anglais langue seconde pour les 17 ans et plus, à partir du mois d’août.

Les cours de préparation au GED prépareront les étudiants à réussir leurs tests GED et à obtenir leur diplôme d’équivalence d’études secondaires.

Les cours d’anglais langue seconde sont destinés aux adultes dont l’anglais n’est pas la langue principale.

Tous les cours seront offerts le matin et le soir.

Appelez Sarah McFarlane au 815-835-6312 ou rendez-vous sur svcc.edu/adulted pour plus d’informations.