Saudi Pro League conclut un accord de diffusion DAZN au Royaume-Uni

La Saudi Pro League, qui émerge rapidement, a franchi une étape importante en concluant un accord de diffusion avec le service de streaming DAZN au Royaume-Uni. L’accord historique offre une exposition et une crédibilité à une ligue qui tente de renforcer sa notoriété avant une saison clé dans la ligue. L’accord a permis à DAZN de diffuser chaque match en direct de l’élite saoudienne cette saison. Des arrivées de haut niveau comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema sont désormais disponibles pour le public au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et dans d’autres parties de l’Europe.

L’afflux de superstars du football en Arabie saoudite a secoué le sport, avec des clubs financés par le Fonds d’investissement public du pays capables d’offrir des salaires astronomiques pour tenter les grands noms des ligues d’élite européennes. Le changement de choc de Ronaldo de Manchester United pour rejoindre Al-Nassr en janvier a attiré une attention sans précédent. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or gagne 211 millions de dollars par an au Moyen-Orient.

Parmi les autres recrues vedettes figurent l’ancien duo de Liverpool Steven Gerrard et Jordan Henderson à Al-Ettifaq, le nouveau vainqueur du Ballon d’Or Benzema à Al-Nassr et d’autres rejoignant des clubs rivaux.

DAZN fait un pari à faible coût avec l’accord de la Saudi Pro League au Royaume-Uni

La concentration de talents a renforcé le profil et la compétitivité de la Saudi Pro League. DAZN visera à capitaliser sur l’afflux de noms connus des fans européens, selon L’athlétisme, qui a annoncé la nouvelle. Auparavant, les droits britanniques avaient suscité un intérêt limité.

Sky Sports a montré certains des matchs d’Al-Nassr de Ronaldo la saison dernière, mais le nombre de téléspectateurs était faible. Cette fois-ci, ni Sky ni BT Sport n’ont fait d’offre pour les droits. Mais DAZN a saisi l’opportunité, payant 500 000 $ pour les droits britanniques d’un an. Cela représente un botté de dégagement à faible risque pour DAZN, tandis que les Saoudiens accordent la priorité à l’exposition plutôt qu’aux revenus à ce stade précoce de la croissance.

Le long jeu

Si les nouveaux noms de la ligue peuvent apporter du divertissement et des yeux sur les écrans, l’intérêt pour la compétition pourrait rapidement s’accélérer. Cela augmenterait la valeur des droits nationaux saoudiens dans les cycles futurs. La Coupe du monde du Qatar a fait découvrir le football du Golfe à de nouveaux publics. Désormais, la Saudi Pro League se positionne de manière ambitieuse comme la prochaine grande destination. La qualité des recrues étrangères suggère qu’il s’agit d’un mouvement à surveiller pour les fans européens.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT