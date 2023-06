Saudi Aramco se tourne vers la Chine et l’Inde pour soutenir les marchés pétroliers

« Bien que la Chine soit confrontée à des vents contraires sur le plan économique, les secteurs du transport et de la pétrochimie montrent toujours des signes de croissance de la demande », a ajouté le PDG.

Une fois que l’économie mondiale dans son ensemble commencera à se redresser, les équilibres entre l’offre et la demande de l’industrie se resserreront probablement, a-t-il prévu.

« Malgré les risques de récession dans plusieurs pays de l’OCDE, les économies des pays en développement, en particulier la Chine et l’Inde, entraînent une croissance de la demande de pétrole de plus de 2 millions de barils par jour cette année », a déclaré Nasser.

Son optimisme vient alors même que le plus grand importateur de pétrole au monde, la Chine, montre des signes de ralentissement de la croissance, provoquant plusieurs baisses des taux directeurs du pays.

KUALA LUMPUR, Malaisie – Le géant pétrolier public saoudien Aramco est optimiste sur les marchés pétroliers pour le reste de 2023, car la demande des principaux importateurs que sont la Chine et l’Inde devrait être forte malgré un ralentissement mondial attendu.

« La demande indienne est tout aussi robuste, les dernières lectures de mai montrant à la fois des records pour l’essence et le diesel », a déclaré l’agence dans son rapport de juin. À l’inverse, la demande des pays de l’OCDE « reste terne » dans un contexte de récession manufacturière en cours et de croissance économique généralement modérée.

Le chef d’Aramco a également noté une sous-accentuation des questions de sécurité énergétique et d’accessibilité financière.

L’Asie a besoin d’une quantité croissante d’énergie étant donné son statut de puissance économique croissante et son taux de croissance démographique, mais cette voie vers la prospérité est « de plus en plus menacée par les politiques de transition actuelles », a-t-il déclaré.

« Même à la pointe de la sphère de transition, le tableau n’est guère rose », a déclaré Nasser.

Malgré la contribution des énergies renouvelables et des véhicules électriques au cours de la dernière décennie, Nasser a déclaré que ce n’était pas suffisant pour répondre à la croissance de la consommation énergétique mondiale.

Le prix de l’hydrogène vert est toujours de l’ordre de 400 dollars le baril, a-t-il souligné, en le comparant aux prix du pétrole qui coûtent environ 75 dollars le baril.