Saucy Santana & Trina sont les têtes d’affiche de la campagne “No Vote No Vucking”

Pas de vote pas de Vuck

Pour célébrer la Semaine nationale de l’éducation des électeurs, BLK – la plus grande application de rencontres pour les célibataires noirs – a lancé une collaboration épicée entre les plus méchants bish Trina et étoile montante Santana coquine qui font ce qu’ils font de mieux sur le nouvel hymne de vote accrocheur “No Voting No Vucking”.

Juste à temps pour les élections de mi-mandat de 2022, “No Voting No Vucking” vise à motiver les jeunes citoyens noirs à voter en appelant à ce que l’exercice de votre devoir civique fondamental de voter soit le plus grand stimulant de tous.

«Je suis honoré d’utiliser ma plateforme pour responsabiliser les jeunes, car ne pas voter est définitivement un drapeau rouge dans une relation. Période.” dit Saucy Santana. « Maintenant, plus que jamais, nous devons utiliser nos voix pour défendre ce en quoi nous croyons. Voter, c’est sexy. Être informé, c’est sexy.

Le nouveau single provocateur présente Santana et Trina échangeant des barres et des jeux de mots dignes de rire comme “ne t’arrête pas maintenant, remplis à nouveau mon urne, fais passer ma copine, nous mettrons le bi en partisan” et “il a blagues folles, il ne semble pas fauché, le seul drapeau rouge – il dit qu’il ne vote pas », cela pourrait bien amener les célibataires noirs aux urnes.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Le nouveau single fait suite à l’annonce par BLK de son centre électoral intégré, un hub numérique conçu pour changer la culture du vote et de la politique dans la communauté noire, amplifier la voix des électeurs noirs et stimuler les inscriptions des électeurs noirs.

Dans une enquête récemment menée auprès de ses utilisateurs, BLK a constaté que si 80 % des utilisateurs sont inscrits pour voter, plus de la moitié des électeurs inscrits ne connaissent pas la date des élections de mi-mandat de 2022.

“Nous ne pourrions être plus heureux d’annoncer cette collaboration avec deux des figures les plus pionnières du hip-hop et de la culture”, a déclaré Jonathan Kirklandresponsable de la marque et du marketing pour BLK. “Nos utilisateurs sont inspirés par la confiance de Trina et ses puissantes paroles féminines, tandis que les paroles ferventes et assurées de Saucy Santana ont brisé les barrières de l’inclusivité dans la communauté hip-hop. Avec ces deux icônes culturelles, nous espérons donner à une nouvelle génération de jeunes électeurs les moyens de s’impliquer dans cette élection et dans les élections futures.

En plus du nouvel hymne électoral, la campagne intégrera également un hub numérique où les utilisateurs peuvent vérifier leur statut d’inscription, s’inscrire pour voter et en savoir plus sur les initiatives politiques dans leurs communautés. Sur l’application BLK, les membres auront la possibilité de partager un autocollant de profil et de permettre aux utilisateurs de correspondre avec d’autres qui partagent la même préoccupation concernant les questions de politique.

La campagne a été créée en partenariat avec Majority, l’agence de marketing qui a créé et exécuté la campagne “Vax That Thang Up” de l’année dernière mettant en vedette Juvénile, Mannie fraîcheet Mia X.

“L’attraction se résume à la façon dont on donne la priorité au physique, à l’émotionnel et à l’intellectuel”, a déclaré le fondateur et PDG de Majority Omid Farhang sur l’approche hors des sentiers battus. “Pour encourager davantage de célibataires à voter, nous ajoutons officiellement le devoir civique à cette liste de priorités.”

Pour plus d’informations sur la campagne “No Vote, No Vucking”, cliquez sur ici.