Sauce secrète qui a alimenté Palo Alto Networks Q3 beat and raise

Équilibrer bénéfices et croissance est ce dans quoi le leader de la cybersécurité Palo Alto Networks (PANW) continue d’exceller, menant à un trimestre meilleur que prévu et à de solides prévisions de bénéfices. La publication de mardi soir, qui a été récompensée dans les échanges après les heures normales de travail avec un gain de près de 4 %, est intervenue malgré un environnement de négociation plus difficile. Les revenus du troisième trimestre de l’exercice 2023 de PANW ont augmenté de 24 % en glissement annuel pour atteindre 1,72 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes de 1,71 milliard de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) GAAP a augmenté à 31 cents, contre une perte de 25 cents l’année précédente, et a battu facilement les prévisions d’un bénéfice de 13 cents. Le BPA ajusté a augmenté de 83 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,10 $, en avance de 17 cents sur les estimations. Le total des facturations a augmenté de 26 % par an pour atteindre 2,26 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,23 milliards de dollars et dépassant les prévisions de 2,2 milliards de dollars à 2,25 milliards de dollars de la direction. La facturation donne un aperçu de la santé d’une entreprise de logiciels d’abonnement en mesurant ce qui a été facturé aux clients pour les produits et services. Conclusion Une fois de plus, Palo Alto Networks a enregistré un trimestre positif malgré l’incertitude liée au ralentissement et à un environnement macroéconomique plus soucieux des coûts. Certains petits acteurs de l’industrie de la cybersécurité ont peut-être récemment eu des difficultés avec leurs revenus ou leurs perspectives, mais Palo Alto a fait mouche. En même temps, il fait plus avec moins, et il s’engage à l’efficacité avec cette marge à la hausse. Palo Alto Networks n’est pas bon marché sur une base de revenus classique. Mais si les marges continuent de surprendre, comme elles l’ont fait au cours des derniers trimestres, le titre se révélera finalement être une bien meilleure valeur qu’il n’y paraît initialement. En tant que leader de la cybersécurité, qui reste l’un des domaines les plus résilients des dépenses technologiques, nous continuons de croire que Palo Alto Networks a une longue piste devant lui. Commentaire trimestriel Le PDG de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, a lancé l’appel post-bénéfices de mardi soir en mettant en garde contre l’environnement macroéconomique actuel et la façon dont il a créé un examen plus approfondi des transactions et une « conscience des coûts et de la valeur » parmi ses clients. Mais Palo Alto Networks est resté en tête de la courbe, avec des résultats qui indiquent qu’il fonctionne bien mieux que certains de ses pairs de la cybersécurité qui ont rapporté des résultats plus mitigés cette saison des résultats. Encore une fois, nous ne le dirons jamais assez, la marge à la hausse au T3 fiscal a été très remarquable. Les vents favorables à long terme autour de l’adoption du cloud, de l’automatisation et de l’hybride n’ont pas changé, mais un thème plus récent qui continue de jouer en faveur de l’entreprise est que les clients recherchent des plates-formes de cybersécurité et consolident leurs budgets autour d’elles, au lieu de rassembler différents produits de cybersécurité de toutes sortes de vendeurs. « Dans le cadre de la cybersécurité, les architectures complexes et les longues listes de fournisseurs sont au centre des préoccupations, et de nombreux clients y voient une opportunité de simplifier et de favoriser la consolidation », a déclaré Arora lors de l’appel. C’est une tendance qu’il avait prédite il y a cinq ans lorsqu’il est devenu PDG, et c’est pourquoi il s’est montré agressif dans le développement d’une approche à trois plates-formes de pointe en matière de sécurité réseau, de sécurité cloud et d’opérations de sécurité. « On a la possibilité de faire à la sécurité, ce qu’on a vu faire dans les logiciels financiers, les logiciels RH, ou le CRM [customer relationship management] où les clients se sont adaptés aux plates-formes », a déclaré Arora. Les résultats du troisième trimestre fiscal montrent clairement que Palo Alto Networks est un partenaire privilégié malgré les vents contraires de l’industrie liés aux cycles de vente allongés. Au cours du trimestre. Les comptes évalués à plus de 5 millions de dollars et à plus de 10 millions de dollars ont augmenté de 62 % et 136 %, respectivement. Comme l’a fait remarquer un analyste lors de l’appel, la croissance des transactions importantes de Palo Alto « défie ces vents contraires ». , il convient de rappeler que Palo Alto Networks est devenu éligible au S & P 500 au dernier trimestre lorsqu’il a atteint la rentabilité sur une base cumulée au cours de ses quatre derniers trimestres. Cependant, les résultats du troisième trimestre fiscal publiés devraient encore conforter son cas. Si le leader de la cybersécurité était pour être ajouté à l’indice général du marché (ce que nous pensons qu’il le fera à un moment donné), il serait probablement accueilli par une solide augmentation d’un jour du cours de l’action. Au quatrième trimestre de l’exercice 2023 en cours d’Alto Networks, la société voit des jours prometteurs. Il s’attend à ce que les facturations totales augmentent de 17% et 19% d’une année sur l’autre dans une fourchette de 3,15 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars. Le point médian de 3,175 milliards de dollars est légèrement supérieur aux estimations des analystes de 3,158 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires total devrait augmenter de 25% et 27% d’une année sur l’autre dans une fourchette de 1,937 milliard de dollars à 1,967 milliard de dollars. Le point médian de 1,952 milliard de dollars est conforme aux estimations. La direction s’attend à ce que le BPA ajusté se situe entre 1,26 $ et 1,30 $, augmentant de 58 % à 63 % d’une année sur l’autre. Ce point médian de 1,28 $ est bien supérieur aux estimations de 1,20 $. En additionnant tout cela, la direction voit le BPA pour l’année 2023, qui se termine en juillet, entre 4,25 $ et 4,29 $. C’est bien au-dessus de la fourchette de 3,97 $ à 4,03 $ qu’ils avaient prévue en février. Les autres indicateurs clés soulevés étaient les prévisions pour l’année complète sur la facturation totale , l’ARR de la sécurité de nouvelle génération (revenus récurrents annuels), les revenus des produits et les marges de flux de trésorerie disponibles d’exploitation et ajustées . (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long PANW. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Signalisation à l’extérieur du siège social de Palo Alto Networks à Santa Clara, Californie, États-Unis, le jeudi 13 mai 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images